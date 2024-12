Алек Болдуин обеща да разкрие „какво наистина се е случило“ при инцидента със стрелбата

А лек Болдуин още не е приключил с разказа за филма Rust - и казва, че истината все още не е излязла наяве.

66-годишната холивудска икона разкри, че има още неща, които стоят зад фаталната стрелба на снимачната площадка, при която през октомври 2021 г. загина операторът Халина Хътчинс.

„Има още какво да се случи“, заяви Болдуин. „Но предстои сега да разкрия какво наистина се е случило.“

