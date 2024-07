Прекратиха съдебния процес срещу Алек Болдуин

С ъдия в щата Ню Мексико сне днес обвиненията в непредумишлено убийство срещу актьора Алек Болдуин, след като адвокатите му се позоваха на процесуална грешка, тъй като полицията и прокуратурата не са им предоставили достъп до доказателства по делото, предаде Ройтерс.

Съдия Мери Марлоу Съмър прекрати процеса заради укриване на доказателства, като осъди поведението на прокуратурата като "граничещо с недобросъвестност", посочва Франс прес.

"Подобно поведение е изключително вредно за обвиняемия", каза съдията пред 66-годишния актьор, който веднага се разплака и прегърна съпругата си Хилария.

Алек Болдуин беше заплашен от до 18 месеца затвор заради трагедията, която се случи през октомври 2021 г. в щата Ню Мексико.

На снимачната площадка на филма "Ръжда" звездата размахваше пистолет, който трябваше да съдържа само халосни патрони, но изстреля боен куршум. Изстрелът убива оператора Халина Хътчинс и ранява режисьора Джоел Соуза.

Белязано от многобройни обрати, разследването така и не установява как бойни патрони, абсолютно забранени на снимачната площадка, са се озовали там.

Адвокатите на Болдуин обвиниха полицията, че е "погребала" доказателства, които биха могли да обяснят трагедията.

В началото на годината, две години и половина след събитията, шерифът на Санта Фе получава партида патрони от бивш полицай, който твърди, че боеприпасите съвпадат с фаталния куршум. Това би позволило да се установи произхода му и да изясни кой е отговорен за трагедията.

Judge brought a sudden & stunning end to the involuntary manslaughter case against Alec Baldwin, dismissing it in the middle of the actor's trial and saying it cannot be filed again.



Because police & prosecutors misconduct



Boy his lawsuit will be huge https://t.co/WnSt2RpT9H