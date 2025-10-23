Свят

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Процесът доставя свръхкислородна течност до дебелото черво, където животоподдържащият газ се абсорбира в кръвния поток

23 октомври 2025, 13:47
Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми
Н а пръв поглед ексцентричен метод за доставяне на кислород през ректума – един от победителите в сатиричната научна награда „Иг Нобел“ за 2024 г. – може един ден да помогне на пациенти с белодробни заболявания, след като постигна ключова стъпка в клиничните изпитвания.

Техниката беше демонстрирана за първи път през 2021 г. от японски изследователи, които показаха в експериментални модели с прасета, че кислородът може да бъде доставян до тялото през ректума в газообразна форма, предаде The Independent

Процесът доставя свръхкислородна течност до дебелото черво, където животоподдържащият газ се абсорбира в кръвния поток.

Въпреки че този метод за спасяване на хора с блокирани дихателни пътища доведе до спечелването на пародийна награда за изследователския екип, той може би изобщо не е шега.

Проучване, публикувано в списание Med, съобщава за окуражаващи данни от първото клинично изпитване върху хора, което оценява потенциалните ползи от тази техника, наречена „ентрална вентилация“.

„Това са първите данни от хора и резултатите са ограничени само до демонстриране на безопасността на процедурата, а не на нейната ефективност“, каза Таканори Такебе, автор на изследването от Университета в Осака. „Сега, след като установихме поносимостта, следващата стъпка ще бъде да оценим колко ефективен е процесът за доставяне на кислород в кръвния поток.“

Ефективността на метода за дишане през ректума беше изследвана при бозайници като мишки и прасета. Ако нискотехнологичната експериментална техника се окаже успешна в продължаващите изпитвания върху хора, тя би могла да позволи на лекарите да спасяват хора с дихателни пътища, блокирани от наранявания или възпаления, или с тежко ограничена белодробна функция поради инфекциозни заболявания, според изследователите.

Японските учени черпили вдъхновение за техниката, наблюдавайки лоуч – риба, живееща на дъното, която е известна с това, че поглъща въздух от повърхността и абсорбира кислород през червата си, допълвайки приема през хрилете, за да оцелее в условия с ниско съдържание на кислород.

Те били вдъхновени и от изобретяването на химическата течност перфлуорокарбон, или Oxycyte, разработена като потенциална форма на изкуствена кръв.

Най-новото проучване анализира данни от 27 здрави мъже в Япония, които били помолени да задържат различни количества от течността перфлуорокарбон – без тя да бъде обогатена с кислород – в продължение на 60 минути.

„Това проучване оцени безопасността на този метод при хора за първи път, използвайки специална течност, наречена перфлуородекалин, с изключителна способност да пренася кислород“, казаха авторите на изследването.

Поне 20 от тях задържали течността през целия час, включително количества до 1500 мл.

При най-големите обеми обаче участниците съобщили за усещане на подуване на корема и дискомфорт, но без сериозни нежелани реакции.

„В изпитване с 27 здрави мъже доброволци авторите установиха, че прилагането на тази течност ректално е безопасно и добре поносимо“, казаха авторите.

Те се надяват да повторят експеримента, използвайки кислородна течност, за да измерят колко от нея е необходимо и за колко време, за да се подобрят нивата на кислород в кръвта.

„Този важен етап за безопасност“, заключиха те, „отваря пътя за бъдещи изследвания, за да се види дали тази техника може да помогне на пациенти с дихателна недостатъчност.“

Източник: The Independent     
