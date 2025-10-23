Свят

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

ЕС ще използва замразените ценни книжа на руската централна банка

23 октомври 2025, 13:53
Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години
Източник: БТА / Минко Чернев

С траните от ЕС се очаква днес да постигнат споразумение за покриване на финансовите нужди на Украйна през следващите две години, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща, цитиран от Ройтерс.

"Днес ще вземем политическо решение, за да гарантираме финансовите нужди на Украйна за 2026 и 2027 г.", каза Коща преди срещата на лидерите на страните от ЕС в Брюксел.

"Продължаваме да работим с Европейската комисия по техническите решения, но най-важното е политическото решение", изтъкна той.

Един от символите на дългосрочната подкрепа е предложението на ЕК за използване на замразените руски активи в Европа за осигуряването на 140 млрд. евро "репарационен заем" за Украйна.  

Съгласно този план ЕС ще използва замразените ценни книжа на руската централна банка.

За да бъде одобрено предложението, лидерите ще се опитат да разсеят опасенията, свързани с правни и финансови рискове, които бяха повдигнати от белгийското ръководство, което съхранява руските активи в базирания в Белгия депозитар за ценни книжа "Юроклиър" (Euroclear).

Европейските правителства освен това започнаха дискусии за условията за отпускане на заема.

Някои от тях искат всички пари да бъдат дадени на украинските въоръжени сили, като по-голямата част да бъдат изразходени за европейски оръжия, а други посочиха, че Киев трябва да има възможност да използва част от заема, за да купи американско въоръжение и че парите трябва да могат да бъдат използвани за обща подкрепа на бюджета.

Високопоставен представител от администрацията на украинския президент Володимир Зеленски каза пред Ройтерс, че Киев се нуждае от финансирането до края на годината и че му е необходима автономност на решенията как да го използва.

ЕК предложи компромис, според който по-голямата част от заема да бъде похарчена за украински и европейски оръжия, а за украинския бюджет да отиде малка част, която Киев да може да похарчи за купуване на оръжия извън Европа.

EK: Ще възстановим Украйна с руски пари

Като следваща стъпка лидерите очакват възлагане на Европейската комисия да представи официално правно предложение.

Русия окачестви идеята като незаконно заграбване на имущество и предупреди за ответни мерки.

Европейските страни днес одобриха официално и 19-ти пакет санкции срещу Русия, който включват забрана за внос на руски втечнен природен газ.

Двадесет и седемте страни членки приеха пакета снощи, след като Словакия се отказа от блокирането му.

Забраната за внос на втечнен природен газ ще влезе в сила на два етапа – краткосрочните договори ще приключат след шест месеца, а дългосрочните от 1 януари 2027 година. Пълната забрана ще влезе в сила година по-рано от предвиденото в пътната карта на ЕК за прекратяване на зависимостта на блока от руските горива.

Мерките в пакета включват и нови механизми за ограничаване на движението на руски дипломати в ЕС.

"Той (пакетът санкции) е насочен срещу руски банки, криптоборси, както и срещу компании в Индия и Китай", заяви ръководителката на европейската дипломация Кая Калас в социалната мрежа "Екс".

Володимир Зеленски приветства новите санкции, наложени от ЕС и САЩ, и призова за още по-голям натиск върху Русия, за да бъде договорено спиране на огъня.

"Деветнадесетият пакет е много важен, но американските санкции също са много важни и това е добър сигнал за другите страни по света да се присъединят към санкциите", каза Зеленски.

Той благодари на американския президент Доналд Тръмп в "Екс" за новите санкции срещу Русия.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
ЕС подкрепа за Украйна Финансиране на Украйна Замразени руски активи Санкции срещу Русия Репарационен заем Военна помощ Забрана за внос на ВПГ Европейска комисия Володимир Зеленски Юроклиър
Последвайте ни

По темата

Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в

Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" ще е на 100%

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

"Акт на война'': Как светът реагира на новите американски санкции срещу Русия

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон "Диди" Комбс бил заплашен в затвора

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

pariteni.bg
Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Дишане през ректума може да спаси пациенти с белодробни проблеми

Свят Преди 24 минути

Процесът доставя свръхкислородна течност до дебелото черво, където животоподдържащият газ се абсорбира в кръвния поток

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

България Преди 31 минути

Социалният министър беше на посещение в Благоевград

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

Свят Преди 57 минути

Пхенян развива нелегална дейност за финансиране на научноизследователска дейност в областта на ядрените оръжия

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

България Преди 1 час

До края на октомври проектът трябва да бъде внесен в Народното събрание, заяви финансовият министър

Откриха кокаин, скрит в камион с българска регистрация във Франция

Откриха кокаин, скрит в камион с българска регистрация във Франция

Свят Преди 1 час

Наркотикът не е бил предназначен за Франция

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

България Преди 1 час

Това каза генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам след срещата с държавния глава Румен Радев

БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании

БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании

България Преди 1 час

БНБ в рамките на своите правомощия извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на тези санкции

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за годишен планов ремонт

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за годишен планов ремонт

България Преди 1 час

Той ще продължи до началото на декември

Арестуваха фалшив лекар, уголемявал мъжки полови органи в автомобил

Арестуваха фалшив лекар, уголемявал мъжки полови органи в автомобил

Свят Преди 1 час

Мъжът призна, че не е медицински специалист и незаконно е лекувал пациенти, за да генерира доходи

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

България Преди 1 час

"Мис Невада" свали перуката си по време на конкурса „Мис САЩ“

"Мис Невада" свали перуката си по време на конкурса „Мис САЩ“

Любопитно Преди 1 час

22-годишната Мери Сиклер е диагностицирана с алопеция през декември 2024 г., когато започва да губи косата си на отделни участъци

<p>Медведев коментира американските санкции срещу Русия&nbsp;</p>

Медведев: Новите санкции от САЩ са акт на война

Свят Преди 1 час

САЩ обявиха нов пакет антируски санкции, в рамките на който бяха въведени мерки срещу "Роснефт“, "Лукойл“ и техните дъщерни компании

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Пациентката усети незабавно подобрение в пръстите си още на операционната маса, което й позволи да свири на кларинет с лекота

Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол

Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол

Свят Преди 2 часа

Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти

Украински дрон повреди съоръжение в Нижни Новгород, пожар в Рязан

Украински дрон повреди съоръжение в Нижни Новгород, пожар в Рязан

Свят Преди 2 часа

Вследствие на нападението няма жертви или спиране на електричеството

Слънцето залязва над Макрон като главния визионер на Европа

Слънцето залязва над Макрон като главния визионер на Европа

Свят Преди 2 часа

Вътрешнополитическите проблеми на френския президент притъпиха амбициите му и отслабиха влиянието му в Европейския съюз

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Меган Маркъл започва собствена линия за красота?

Edna.bg

Най-добрият съвет, който Тейлър Суифт е дала на Селена Гомес

Edna.bg

От съблекалнята на "Олд Трафорд" за DIEMA SPORT: Маунт и Шоу за уроците и духа на Ман Юнайтед

Gong.bg

Гьоко Хаджиевски и неговият внук – лицата зад възхода на Спартак Вн

Gong.bg

Заловиха български шофьор със 179 кг кокаин във Франция

Nova.bg

Русия: Новите американски санкции са излишни, ние сме имунизирани срещу тях

Nova.bg