Австрия одобри 19-и пакет санкции срещу Русия

"Австрия ще продължи да се застъпва и в бъдеще за предотвратяване на двойното обогатяване на руските олигарси"

19 октомври 2025, 10:47
Австрия одобри 19-и пакет санкции срещу Русия
Източник: iStock

М инистерството на външните работи на Австрия потвърждава одобрението на 19-ия пакет от санкции на утрешната среща на външните министри в Люксембург, съобщи Австрийското радио и телевизия. 

Миналата седмица Австрия поиска изключение от санкциите за "Райфайзен банк интернешънъл" /РБИ/. Това искане обаче не беше подкрепено от нито една от другите страни от ЕС. Причината за това е искането на РБИ да бъдат освободени замразените по силата на санкциите акции на австрийския строителен концерн "Щрабаг" на стойност около два милиарда евро, които в момента са собственост на руската компания "Расперия," за да могат да бъдат прехвърлени на "Райфайзен". 

Според ежедневника „Стандард“ австрийската инициатива за "Райфайзен" в Брюксел се е провалила окончателно. В информацията се казва, че на последната решаваща среща на постоянните представители на държавите-членки преди заседанието на Съвета не е било постигнато съгласие по инициативата на Виена. 

„Независимо от това, Австрия ще продължи да се застъпва и в бъдеще за предотвратяване на двойното обогатяване на руските олигарси“, се казва в съобщение на Министерството на външните работи. 

Източник: БТА, Цветана Делибалтова    
Санкции Австрия Райфайзен Банк Европейски съюз Руски олигарси Министерство на външните работи Щрабаг Замразени акции Люксембург Искане за изключение
