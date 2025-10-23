Свят

Арести на вербувани от Русия в Лондон

Отделът за борба с тероризма в Лондон: Наблюдаваме нарастващ брой хора, които бихме описали като "проксита"

23 октомври 2025, 16:30
Източник: AP/БТА

Б ританската полиция съобщи днес, че е арестувала трима мъже, заподозрени в съдействие на чуждестранна разузнавателна служба, като престъпленията са свързани с Русия, предаде "Ройтерс".

"В четвъртък, 23 октомври, трима мъже на възраст 48, 45 и 44 години бяха арестувани на адреси в западната и централната част на Лондон. Претърсвания се извършват на тези адреси, както и на друг адрес в западната част на Лондон“, се казва в изявлението на полицията в британската столица.

На сайта ѝ е разпространено изказване на командир Доминик Мърфи, ръководител на отдела за борба с тероризма в Лондон:

"Наблюдаваме нарастващ брой хора, които бихме описали като "проксита", вербувани от чуждестранни разузнавателни служби, и тези арести са пряко свързани с нашите продължаващи усилия да прекъснем този тип дейност."

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Британска полиция Арести Русия
