Исторически момент: Крал Чарлз и папа Лъв XIV се молиха заедно

Б ританският крал Чарлз и папа Лъв се молиха заедно в Сикстинската капела във Ватикана в четвъртък, 23 октомври – първото съвместно богослужение с участието на английски монарх и католически понтифик след като крал Хенри VIII се раздели с Рим през 1534 г., пише The Guardian.

Латински песнопения и английски молитви отекваха в капелата, където преди шест месеца кардиналите от цял свят избраха Лъв за първия американски папа.

Чарлз, върховен управител на Църквата на Англия, седеше от лявата страна на папата близо до олтара на капелата, докато Лъв и англиканският архиепископ Стивън Котрел водеха службата, в която участваха хорът на Сикстинската капела и два кралски хора.

Въпреки че Чарлз се е срещал с последните трима папи, а папи Йоан Павел II и Бенедикт XVI са посещавали Великобритания, предишните им срещи никога не са включвали съвместни молитви.

Крал Чарлз и кралица Камила, които посетиха Ватикана по-рано тази година, за да се видят с папа Франциск, имаха и частна среща с папата в четвъртък сутринта.

Във Великобритания опозореният брат на Чарлз, принц Андрю, е потънал в задълбочаваща се криза заради обвинения в злоупотреби и връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епщайн.

Крал Чарлз ще пътува следобед до базиликата „Свети Павел извън стените“ в Рим – една от четирите най-почитани католически църкви, където Лъв е одобрил да му бъде дадена нова титла „Кралски брат“ в свързаното абатство.

Бъкингамският дворец обяви в четвъртък, че Чарлз е одобрил и две британски отличия за Лъв: той става „Папски брат“ на параклиса „Свети Георги“ в замъка Уиндзор и му е връчен Голям кръст на Ордена на банята.