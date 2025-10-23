България

Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите

Социалният министър беше на посещение в Благоевград

23 октомври 2025, 13:40
Гуцанов: Ще бъда безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите
Източник: Министерство на труда и социалната политика

„Няма да допусна никакви нарушения при раздаването на хранителни пакети на хората от уязвимите групи. Ще бъда абсолютно безкомпромисен по този въпрос“. Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на работното си посещение в Благоевград.

Той направи проверка на процеса на раздаването на пакети с хранителни продукти и хигиенни материали по Програма „Храни и основно материално подпомагане“.  

„По начина, по който подходихме с домовете за възрастни хора, така ще бъде и тук. Абсолютно безкомпромисен ще бъда. Не може 650 хиляди души да имат нужда от тази помощ, а някой да си позволява да издевателства над тях”, каза министър Гуцанов.

Той беше категоричен, че проверките ще продължат, като се планира да бъдат посетени поне още няколко места в страната, за да следи процеса. 

Министър Гуцанов обясни, че първият транш по програмата, включва хигиенни материали, макаронени изделия и захар. До момента раздаването е стартирало в 235 пункта в цялата страна. То ще продължи до края на ноември, като за областите Пловдив и Благоевград срокът ще бъде удължен до 5 декември 2025 г. След това ще започне да се раздава вторият транш, който ще включва 15 хранителни продукта. 

„Агенцията за социално подпомагане се справи добре. Подготвиха навреме списъците с хората, които трябва да получат тази подкрепа”, допълни той. 

По програмата Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) подкрепят  хора и семейства с ниски доходи и с право на подпомагане към август 2025 г. по различни социални закони.  Пакети се получават и от домакинствата, получаващи помощ за отопление. Очакванията продуктите да достигнат до около 650 000 души в цялата страна.

„Аз благодаря на БЧК и господин Григоров за това, че съвместно правим за пореден път тази операция”, заяви министър Гуцанов. Той разговаря с получателите, както и с доброволците, на които реално се крепи процесът. „Благодаря ви за всичко, което правите“, обърна се министърът към тях. 

Той отбеляза, че от началото на годината МТСП е направило всичко, за да не усетят най-уязвимите тежката ситуация. "На 31 декември миналата година изтече „Грижа в дома“ — една програма, която е изключително важна. Намерихме стотици милиони и на практика подкрепата продължава. Намерихме допълнително финансиране и за „Топъл обяд“ — нещо, което е ключово важно за голяма част от хората. То не е някакъв лукс, а наистина тези хора се нуждаят от топлия обяд”, отбеляза Гуцанов. 

Министърът на труда и социалната политика посети и центъра за настаняване от семеен тип на хора с увреждания в града. Там той разговаря както с настанените, така и с работещите. Гуцанов се запозна с предстоящите подобрения. „Винаги може да разчитате на мен, ако имате нужда от нещо“, каза им той.

Източник: Министерство на труда и социалната политика    
Гуцанов помощи уязвими групи
Последвайте ни

По темата

Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в

Терзиев: До 31 октомври сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село" ще е на 100%

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

Константин Сакскобургготски и съпругата му се разделиха след 31 години брак

"Акт на война'': Как светът реагира на новите американски санкции срещу Русия

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон

„Събуди се с нож на гърлото“: Шон "Диди" Комбс бил заплашен в затвора

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

carmarket.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 ден
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Коща: ЕС е готов да покрие финансовите нужди на Украйна през следващите 2 години

Свят Преди 13 минути

ЕС ще използва замразените ценни книжа на руската централна банка

<p>Неочакван гост шокира българска двойка на романтична вечеря в Рим</p>

Плъх шокира българска двойка на романтична вечеря в Рим

Свят Преди 25 минути

Те нагостили с парченце храна необичайния си сътрапезник

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

КНДР е откраднала милиарди в криптовалута и от технологични фирми

Свят Преди 52 минути

Пхенян развива нелегална дейност за финансиране на научноизследователска дейност в областта на ядрените оръжия

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

България Преди 55 минути

До края на октомври проектът трябва да бъде внесен в Народното събрание, заяви финансовият министър

Откриха кокаин, скрит в камион с българска регистрация във Франция

Откриха кокаин, скрит в камион с българска регистрация във Франция

Свят Преди 59 минути

Наркотикът не е бил предназначен за Франция

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

Виетнам поиска от България да опрости издаването на визи

България Преди 1 час

Това каза генералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам след срещата с държавния глава Румен Радев

БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании

БНБ: Българските банки ще вземат решения за отношенията с руските енергийни компании

България Преди 1 час

БНБ в рамките на своите правомощия извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на тези санкции

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за годишен планов ремонт

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа за годишен планов ремонт

България Преди 1 час

Той ще продължи до началото на декември

Арестуваха фалшив лекар, уголемявал мъжки полови органи в автомобил

Арестуваха фалшив лекар, уголемявал мъжки полови органи в автомобил

Свят Преди 1 час

Мъжът призна, че не е медицински специалист и незаконно е лекувал пациенти, за да генерира доходи

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

България Преди 1 час

"Мис Невада" свали перуката си по време на конкурса „Мис САЩ“

"Мис Невада" свали перуката си по време на конкурса „Мис САЩ“

Любопитно Преди 1 час

22-годишната Мери Сиклер е диагностицирана с алопеция през декември 2024 г., когато започва да губи косата си на отделни участъци

<p>Медведев коментира американските санкции срещу Русия&nbsp;</p>

Медведев: Новите санкции от САЩ са акт на война

Свят Преди 1 час

САЩ обявиха нов пакет антируски санкции, в рамките на който бяха въведени мерки срещу "Роснефт“, "Лукойл“ и техните дъщерни компании

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Жена с Паркинсон свири на кларинет по време на мозъчна операция (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Пациентката усети незабавно подобрение в пръстите си още на операционната маса, което й позволи да свири на кларинет с лекота

Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол

Китай "се противопоставя" на санкциите на САЩ срещу руския петрол

Свят Преди 1 час

Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти

Украински дрон повреди съоръжение в Нижни Новгород, пожар в Рязан

Украински дрон повреди съоръжение в Нижни Новгород, пожар в Рязан

Свят Преди 2 часа

Вследствие на нападението няма жертви или спиране на електричеството

Слънцето залязва над Макрон като главния визионер на Европа

Слънцето залязва над Макрон като главния визионер на Европа

Свят Преди 2 часа

Вътрешнополитическите проблеми на френския президент притъпиха амбициите му и отслабиха влиянието му в Европейския съюз

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Меган Маркъл започва собствена линия за красота?

Edna.bg

Най-добрият съвет, който Тейлър Суифт е дала на Селена Гомес

Edna.bg

От съблекалнята на "Олд Трафорд" за DIEMA SPORT: Маунт и Шоу за уроците и духа на Ман Юнайтед

Gong.bg

Гьоко Хаджиевски и неговият внук – лицата зад възхода на Спартак Вн

Gong.bg

Заловиха български шофьор със 179 кг кокаин във Франция

Nova.bg

Русия: Новите американски санкции са излишни, ние сме имунизирани срещу тях

Nova.bg