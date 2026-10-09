Агент на ICE простреля мъж в кола в Ню Йорк, а на задната седалка било 5-годишното му дете

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Агент на ICE простреля 28-годишен доминиканец в Бронкс.

Стрелбата предизвика политически реакции.

Инцидентът идва на фона на засилени имиграционни операции.

"Поредната ужасна стрелба": Федерални служители застреляха мъж в Минеаполис

Мъж от Доминиканската република е бил прострелян от федерални имиграционни агенти по време на целева операция по прилагане на имиграционното законодателство в четвъртък в Бронкс, съобщи Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS). Това е първият случай на стрелба с участието на агенти на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) в Ню Йорк, откакто президентът Доналд Тръмп започна мащабните си мерки срещу незаконната имиграция.

Федералните власти не са обяснили какво е довело до стрелбата срещу 28-годишния мъж, чието име все още не е оповестено. От DHS заявиха, че той има връзки с бандата „Тринитариос“ и предишни присъди и арести.

Малко след 16:00 ч. служители на отдела за операции по правоприлагане и депортиране на ICE, звеното, което се занимава с арестуването на имигранти без законен статут, се натъкнали на мъжа. Тогава федерален агент произвел изстрел по автомобила му, съобщи пред CNN източник от правоохранителните органи.

Раната на мъжа, повърхностно нараняване в областта на шията, не е била животозастрашаваща. Според източника полицаи го откарали в болница с патрулна кола, без да изчакат пристигането на линейка.

По време на стрелбата на задната седалка на автомобила е седяло петгодишно дете, което не е пострадало, съобщи източникът.

Breaking News: An ICE agent shot a man in New York City, according to two people familiar with the matter. The man was taken to a hospital, the police said. https://t.co/RsjiQiKTek — The New York Times (@nytimes) October 8, 2026

От DHS заявиха, че агентите незабавно са оказали помощ на мъжа след прострелването му.

Според министерството мъжът има предишна присъда за тежка кражба, както и предишни арести за нападение, грабеж, притежание на наркотици и незаконно притежание на оръжие.

При инцидента са пострадали и двама агенти, съобщи източник от правоохранителните органи. Те също са настанени за лечение в местна болница. Един от служителите може да е пострадал при автомобилна катастрофа, но не е ясно дали произшествието е станало по време на опита за арест или при последвалата реакция на властите, посочи федерален представител.

CNN е попитала DHS дали служителите, участвали в инцидента, са носили камери на униформите си. От ведомството са препратили медията към първоначалното си изявление, в което не се споменава за такива камери.

Стрелбата се случва в същата седмица, през която ръководството на ICE е наредило на агентите да увеличат броя на арестите с още 1000 души дневно, съобщиха два източника, запознати с устното разпореждане. Това е част от усилията на администрацията на Тръмп да засили изпълнението на обещанията си в областта на имиграционната политика въпреки нарастващите опасения сред някои републиканци относно това кои хора са обект на действията на агенцията.

Abolish ICE. And get the hell out of New York. https://t.co/7jyJ1QCFEM — Emily Gallagher (@EmilyAssembly) October 8, 2026

По време на стрелбата очевидци съобщили на полицията, че са видели мъж с жълта строителна жилетка, който държал пистолет. Свидетели казали на служителите и че са чули пет-шест изстрела и викове, съобщиха представители на полицията.

На видеозапис, за който се твърди, че е заснет на мястото на инцидента, се вижда мъж, отговарящ на това описание, който държи полуавтоматична пушка и носи значка на ICE на врата си.

Полицейското управление на Ню Йорк (NYPD) заяви в съобщение, че негови служители не са участвали в инцидента в квартал Марбъл Хил, разположен непосредствено на север от Манхатън. След стрелбата ръководството на NYPD е разпоредило мобилизация на служители за овладяване на тълпата и събиране на доказателства на мястото на инцидента.

Няколко часа след стрелбата агенти на разследващото звено на Министерството на вътрешната сигурност (HSI) и полицаи са били забелязани да се движат зад жълтата полицейска лента, докато група протестиращи започвала да се събира на мястото.

На видеозапис от четвъртък вечерта се вижда как репатриращ камион отстранява автомобила на мъжа от местопроизшествието. На предното стъкло на колата има дупка от куршум.

Според федерален източник HSI е поело разследването на стрелбата. Подобен подход бе приложен и след стрелбата на 20 септември в Остин, щата Тексас, при която агент на ICE рани мъж от Венецуела.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани заяви в изявление, че е „провел разговор с президента“ и „ще настоява той да прекрати всички операции на ICE по прилагане на имиграционното законодателство в нашия град“.

NOW: Press Conference held on the scene where a man was shot by an ICE agent in the Bronx / Manhattan Marble Hill neighborhood. Video by D and Daniel Valls | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv https://t.co/e6EBncESPK — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) October 9, 2026

Според говорител на кмета към четвъртък вечерта Мамдани и Тръмп все още не са разговаряли.

„Тази вечер мислите ни са с ранения нюйоркчанин и семейството му. Молим се за възстановяването му. ICE вън от нашите квартали“, заяви Мамдани.

Губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хокъл заяви, че „настоява за отговори“, тъй като „нюйоркчани са възмутени“.

„Нюйоркчани станаха свидетели на твърде много актове на насилие от страна на една самоволно действаща федерална агенция и необучени служители, които действат безнаказано. Федералните власти трябва да дадат обяснения и трябва да го направят незабавно“, посочи тя в изявление.

На пресконференция в четвъртък вечерта местни лидери и членове на градския съвет призоваха DHS да публикува всички налични записи от камерите на униформите и прокуратурата на щата да започне независимо разследване на стрелбата.

„Искаме справедливост за това семейство, искаме справедливост и за този квартал. И както казах и преди, ще го кажа и днес: трябва да се отървем от ICE“, заяви конгресменът от Ню Йорк Адриано Еспайят на пресконференцията.

„Независимо дали сте в Бронкс или Манхатън, дали имате законен имиграционен статут или не, независимо от цвета на кожата или религията ви, преди всичко сте нюйоркчани… а нюйоркчани се застъпват за нюйоркчани“, заяви Брад Хойлман-Сигал, президент на административния район Манхатън.