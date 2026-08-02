Стрелба в заведение в САЩ: Има убити и ранени

Н яколко души са загинали при стрелба в заведение за бързо хранене в американския щат Айдахо, съобщиха местните власти, цитирани от световните агенции.

Инцидентът е станал в ресторант в град Туин Фолс. Нападателят е бил убит по време на атаката, съобщи началникът на полицията Матю Хикс.

Двама убити и няколко ранени при стрелба край църква в столицата на щата Юта

Three dead, including gunman, after madman opens fire on Idaho In-N-Out https://t.co/LzlCpEI9Vh pic.twitter.com/EuiwCwwICs — New York Post (@nypost) August 2, 2026

По думите му стрелбата е взела жертви, но към момента властите все още установяват точния брой на загиналите и ранените.

„Сцената беше изключително хаотична“, заяви Хикс пред журналисти.

Говорителят на общината в Туин Фолс Джош Палмър съобщи, че по първоначални данни трима души са загинали, а други двама са ранени. Засега не е ясно дали нападателят е включен в този брой.

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи и публикувани от местни медии, показват млад мъж, въоръжен с пушка, пред ресторанта. На други кадри се виждат повече от десетина души, които панически напускат заведението.

Разследването на случая продължава. Към момента властите не съобщават какви са мотивите за нападението и дали стрелецът е действал сам.

Масова стрелба в САЩ, стрелецът беше убит

Къде се намира Туин Фолс

Туин Фолс е град с население от около 56 000 души в южната част на щата Айдахо. Намира се на приблизително 290 километра северозападно от Солт Лейк Сити и е регионален икономически и търговски център.

Масова стрелба в САЩ, стрелецът и полицията продължават престрелката

Масовите стрелби в САЩ

Случаят е поредният епизод от поредицата масови стрелби в Съединените щати. Подобни нападения в обществени места – училища, магазини, ресторанти и търговски центрове – продължават да бъдат сериозен проблем в страната и редовно предизвикват дебати за контрола върху огнестрелните оръжия и мерките за обществена сигурност.