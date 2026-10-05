Мексико праща армия на границата със САЩ след стрелба

М ексико изпраща 500 военнослужещи на границата си с Тексас, след като САЩ съобщиха, че американски служители са попаднали под обстрел, предаде АФП.
Военнослужещите са изпратени в щата Тамаулипас, в район, където съперничещите си наркокартели „Североизток“ и „Голф“ водят борба за контрол. През февруари 2025 г. САЩ определиха и двете групировки като чуждестранни терористични организации.
По време на редовната си сутрешна пресконференция президентът Шейнбаум заяви, че САЩ са съобщили, че са били произведени „изстрели от мексиканската граница“. Тя обаче добави, че администрацията на Доналд Тръмп не е предоставила доказателства. Въпреки това Мексико е предложило да разположи военнослужещи по протежение на река Рио Гранде, каза тя.
САЩ и Мексико ще координират патрули по границата
Посланикът на САЩ в Мексико Роналд Джонсън написа в социалната мрежа „X“, че служители на бреговата охрана на САЩ „са били обстрелвани“. Той заяви, че новоразположените мексикански военнослужещи ще поддържат пряка комуникация с американските сили.
„Заедно възнамеряваме да патрулираме от двете страни на общата ни граница, да защитаваме нашите общности и да затрудним дейността на престъпните и терористичните организации“, написа Джонсън.
Мексикански вертолет стреля по американски граничари
След завръщането си на власт през 2025 г. президентът Доналд Тръмп оказва натиск върху Мексико да засили борбата с трафика на наркотици и незаконната миграция през общата граница.
The U.S. Embassy in Mexico is helping coordinate with Mexican forces deploying to the border area where U.S. Coast Guardsmen were fired upon. Mexican military commanders will communicate directly with deployed U.S. forces. Together, we intend to patrol both sides of our shared border, protect our communities, and make it more difficult for criminal and terrorist organizations to operate. Any threats from criminal or terrorist elements on either side of the border will be swiftly addressed. #JuntosLogramosMás— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) October 5, 2026