Какво представлява феритинът и защо е толкова важен за жените?

Феритинът е основният показател за запасите от желязо в организма, а ниските му нива могат да причинят умора, косопад, „мозъчна мъгла“, понижено настроение и други симптоми дори преди да се развие желязодефицитна анемия.

Жените са изложени на по-висок риск от недостиг на феритин заради менструацията, бременността, възстановяването след раждане и някои гинекологични заболявания, като според проучвания около една трета от жените в репродуктивна възраст имат ниски запаси от желязо.

Повишаването на феритина изисква не само прием на богати на желязо храни или добавки, но и откриване на причината за дефицита. Специалистите препоръчват балансирано хранене, комбиниране на желязото с витамин C, избягване на чай и кафе около храненията и консултация с лекар при необходимост от лечение или добавки.

Ниските нива на феритин често остават незабелязани, тъй като симптомите лесно могат да бъдат объркани със стрес, хормонални промени или преумора. Според специалисти обаче този белтък играе ключова роля за енергията, косата, когнитивните функции и цялостното здраве.

Много жени са свикнали да приемат дребните здравословни неразположения като нещо напълно нормално. Засиленият косопад често се отдава на сезона, умората след тренировка, на напрегнатия ден, а липсата на енергия, на предменструалния синдром.

Именно затова различни дефицити, било то на витамин D, магнезий или други хранителни вещества, често остават скрити зад стреса, хормоните или натовареното ежедневие. Тези фини промени лесно могат да бъдат обяснени с нещо друго и също толкова лесно пренебрегнати.

Проучвания показват, че около една трета от жените в репродуктивна възраст имат недостиг на феритин, жизненоважен, но често пренебрегван белтък за женското здраве и общото благосъстояние.

Какво представлява феритинът?

„Когато говорим за желязо, повечето хора си представят желязото, което циркулира в кръвта и което се измерва при стандартното изследване на серумното желязо“, обяснява специалистът по интегративно хранене и психолог Каришма Шах.

„Феритинът обаче е различен. Това е запасната форма на желязото в организма“, обяснява Шах.

Феритинът се съхранява в неактивна форма в клетки на черния дроб, далака, костния мозък и имунната система. Той действа като своеобразна „банка“ за желязо и показва с какви резерви разполага организмът за бъдещи нужди.

Феритинът е от съществено значение за:

транспорта на кислород чрез хемоглобина; производството на енергия; растежа на косата; когнитивните функции; настроението; метаболизма на щитовидната жлеза.

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Специалистът по женско здраве и хормони д-р Ширин Лахани обяснява, че връзката между желязото и феритина е изключително важна.

Ако кръвните изследвания показват нормални стойности на желязото, но нисък феритин, това означава, че организмът вече използва запасите си и практически функционира „на резерв“.

„Ако нивата както на желязото, така и на феритина са ниски, най-вероятно се развива желязодефицитна анемия, което означава, че състоянието вече е в по-напреднал стадий“, казва тя.

Ежемесечната загуба на кръв по време на менструация. Източник: iStock

Защо феритинът е толкова важен за жените?

Според Каришма Шах жените по природа са по-податливи на ниски нива на феритин поради няколко причини:

ежемесечната загуба на кръв по време на менструация; бременността и възстановяването след раждане; по-ниският прием на желязо, особено при вегетариански режим; хормоналните промени, които могат да повлияят усвояването му.

„Дори лекото изчерпване на запасите с течение на времето може да доведе до симптоми много преди да се стигне до клинична анемия“, предупреждава тя.

Особено обилната менструация може значително да намали запасите от желязо.

По време на бременност нуждите от желязо се увеличават, тъй като организмът трябва да осигури кислород както за бебето, така и за плацентата. След раждането загубата на кръв допълнително понижава нивата на феритина.

Рискът е по-висок и при състояния като:

менорагия (обилна менструация); ендометриоза; миома на матката.

Храни, които са богати на желязо

Шах допълва, че много жени се чувстват най-добре, когато стойностите на феритина са между 40 и 70 ng/ml, въпреки че лабораторните референтни граници често приемат по-ниски стойности за нормални.

„Ако трябва да го кажа просто – феритинът не е само показател за желязото. Той показва доколко организмът разполага с необходимите ресурси. А за жените – особено по време на бременност, след раждане или при силен стрес – това е абсолютно задължително“, казва тя.

Постоянна умора въпреки достатъчния сън. Източник: iStock

Какви са симптомите при нисък феритин?

Недостигът на феритин рядко се проявява само с един симптом.

По-скоро става дума за комбинация от множество по-фини признаци, които заедно насочват към проблема.

Сред тях са:

постоянна умора въпреки достатъчния сън; световъртеж; задух; затруднена концентрация и т.нар. „мозъчна мъгла“; понижено настроение; чупливи нокти; косопад; усещане за студ; промени в качеството на кожата.

Забравете за добавките: 6 храни, които ще повишат нивата ви на желязо

„Ниският феритин може да се прояви по много незабележим начин дълго преди да се развие анемия“, казва д-р Лахани.

Д-р Сабика Карим, естетичен лекар и основател на клиниката SkinMedical, отбелязва, че кожата и косата често са сред първите, които показват признаци на дефицит.

„Някои хора забелязват суха кожа или промени в качеството ѝ. Косата и ноктите стават по-чупливи. При някои се появява и сърбеж по кожата, макар че той може да има различни причини. Ниските нива на феритин често се свързват и с усилен косопад или изтъняване на косата“, казва тя.

Именно сходството на тези симптоми със стреса, преумората и хормоналните промени често забавя поставянето на диагнозата.

„Много жени чуват, че всичко е нормално, защото нивата на хемоглобина са в норма. Но феритинът често разказва съвсем различна история“, казва Шах.

Хемово желязо и нехемово желязо. Източник: iStock/Getty Images

Как могат да се повишат нивата на феритина?

Според специалистите решаването на проблема изисква цялостен подход.

Каришма Шах обяснява, че съществуват два вида желязо:

хемово желязо, което се съдържа в храните от животински произход и се усвоява по-лесно; нехемово желязо, което се съдържа в растителните храни и изисква по-добри условия за усвояване.

За жените, които не консумират месо, тя препоръчва:

леща; нахут; червен боб; соя; тофу; тъмнозелени листни зеленчуци като спанак, моринга и листа от сминдух; тиквени и сусамови семена.

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За по-доброто усвояване на желязото е добре тези храни да се комбинират с витамин C, например с цитрусови плодове.

При необходимост може да се наложи прием на хранителни добавки, но само след консултация с лекар.

„В някои случаи могат да бъдат препоръчани и венозни вливания на желязо, когато има медицински показания и процедурата се извършва под лекарско наблюдение“, допълва д-р Карим.

Според специалистите обаче не е достатъчно само да се увеличи приемът на желязо – важно е и то да се усвоява правилно.

Сред факторите, които могат да възпрепятстват усвояването му, са:

ниската киселинност в стомаха; възпаленията на червата; едновременният прием на големи количества калций; нарушенията във функцията на щитовидната жлеза.

„Танините и полифенолите в чая и кафето могат да възпрепятстват усвояването на желязото, затова не е препоръчително тези напитки да се консумират заедно с богати на желязо храни“, предупреждава д-р Карим.

Освен храненето, важни са и сънят, както и доброто управление на стреса, тъй като те също влияят върху способността на организма да усвоява и използва хранителните вещества.

Материалът има информативен характер и не замества консултацията с лекар. При съмнения за дефицит на желязо или феритин е препоръчително да се направят необходимите лабораторни изследвания и да се потърси медицински съвет.