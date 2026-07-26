Огненият ад край Бордо: Пожарът погълна 42 000 хектара, евакуираха 220 000 души

Голям горски пожар край Аркашонския залив във Франция е изпепелил около 42 000 хектара, като вече застрашава районите около Бордо и е сред най-мащабните пожари във Франция след Втората световна война.

Над 220 000 души са евакуирани от сряда насам в департамента Жиронд – една от най-големите евакуации във Франция заради горски пожари.

Пожарът доведе до сериозни транспортни ограничения – затворен е 60-километров участък от магистрала А63 между Бордо и Испания, а железопътното движение южно от Бордо е спряно до второ нареждане.

Огнен ад във Франция: 12 000 души са евакуирани край Бордо

Пожарът, обхванал района около Аркашонския залив във Франция и вече заплашва покрайнините на агломерацията Бордо, опустоши 42 000 хектара, съобщи днес префектурата на департамента Жиронд. От сряда властите са евакуирали общо 220 000 души, предаде Франс Прес.

„Към 4:00 ч. тази неделя, 26 юли, опожарената площ се оценява на 42 000 хектара“, посочи префектурата в съобщение до медиите и уточни, че магистрала А63 между Бордо и Испания е затворена в участък от 60 километра.

Les incendies continuent de ravager plusieurs régions de #France et d’#Espagne, où de nouvelles évacuations ont été ordonnées près de Bordeaux et à l’ouest de Madrid, cette dernière étant confrontée au « pire » incendie de son histoire.



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Железопътното движение южно от Бордо също е преустановено днес до второ нареждане, съобщи френската национална железопътна компания Ес Ен Се Еф (SNCF).

Пожарът вече е сред най-големите, регистрирани във Франция след Втората световна война.

След евакуацията през нощта на още 55 000 жители от населени места югоизточно от Аркашонския залив или близо до Бордо броят на евакуираните в Жиронд достигна 220 000 души. Това е една от най-мащабните евакуации, организирани някога във Франция заради пожари.