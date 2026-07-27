Любопитно

Откритие в Китай пренаписва историята: Каква ДНК носят съвременните хора

Ново проучване показва, че различните древни човешки видове не само са съществували съвместно, но и са се кръстосвали активно

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 юли 2026, 06:43
Откритие в Китай пренаписва историята: Каква ДНК носят съвременните хора
Източник: Thinkstock/Guliver

Д ългогодишното схващане за човешката еволюция като разклонено дърво може да се окаже погрешно. Ново проучване показва, че различните древни човешки видове не само са съществували съвместно, но и са се кръстосвали активно, според изследване, публикувано в списание Nature.

Древните протеини разкриват това, което ДНК вече не може

Тъй като ДНК във фосилни останки, по-стари от около 100 000 години, обикновено е твърде разградена за анализ, изследователите са се обърнали към техника, известна като палеопротеомика.

Палеопротеомиката е клон на молекулярната биология и палеонтологията, който проучва древни протеини, запазени във фосили, кости, зъби или фрагменти от черепи. Тъй като протеините оцеляват много по-дълго от ДНК, те могат да помогнат на учените да възстановят еволюцията, диетата и заболяванията на изчезнали организми.

Изследователите са извлекли древни протеини от емайла на шест зъба от Homo erectus, намерени в три археологически обекта в Китай: Чоукоудиен (където са открити известните фосили на „Пекинския човек“), Хесиан и Сунджиадун. Образците са на възраст приблизително 400 000 години.

Екипът обяснява, че зъбният емайл е най-твърдата тъкан в човешкото тяло, което позволява на протеините да оцелеят много по-дълго от генетичния материал.

Изследването установи, че:

  • Всичките шест проби съдържат уникална аминокиселинна вариация, потвърждаваща, че принадлежат към източноазиатска популация на Homo erectus.
  • Втора протеинова вариация се споделя както от Homo erectus, така и от Денисовия човек (архаичната група хора).
  • Същият протеинов маркер все още се открива в съвременните популации, появявайки се при до 21% от хората във Филипините и при около 1% от хората в Индия.

Как е предадено това генетично наследство?

Най-вероятният сценарий включва постепенен процес, известен като интрогресия – трансфер на генетичен материал от един вид към друг чрез кръстосване.

Според изследователите, източноазиатските популации на Homo erectus са предали този генетичен вариант на Денисовия човек по време на многократни епизоди на кръстосване. По-късно Денисовите хора са го предали на предците на днешните хора, живеещи в Югоизточна Азия и Океания.

Това разкритие показва, че Homo erectus не е бил еволюционна задънена улица. Вместо това, малки молекулярни следи директно свързват фосилните зъби на Пекинския човек с ДНК-то на днес живеещите хора.

Какво означава това за човешката еволюция

Изследователите твърдят, че кръстосването между древните човешки видове е било правило, а не изключение. Днес хората, живеещи извън Африка, носят около 2% неандерталска ДНК, докато папуасите и коренните австралийци притежават допълнително от 2% до 5% произход от Денисовия човек.

В резултат на това много учени се отдалечават от описанието на човешката еволюция като разклонено „дърво“. Вместо това те смятат, че тя се представя по-точно като река с много ръкави – постоянно разделящи се, съединяващи се отново и разменящи генетичен материал по пътя си.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
човешка еволюция палеопротеомика кръстосване на видове древни протеини Homo erectus Денисов човек интрогресия генетично наследство зъбен емайл Пекинският човек
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Кола блъсна общински съветник и 8-годишния му син на пешеходна пътека в Червен бряг

Кола блъсна общински съветник и 8-годишния му син на пешеходна пътека в Червен бряг

27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството

27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството

Депутатите са пред финално гласуване на промените в Изборния кодекс

Депутатите са пред финално гласуване на промените в Изборния кодекс

Путин обвини Запада за началото на конфликта в Украйна

Путин обвини Запада за началото на конфликта в Украйна

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
AI е решението, което да помогне на европейските марки срещу Китай

AI е решението, което да помогне на европейските марки срещу Китай

carmarket.bg
27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството
Ексклузивно

27 юли: Началото на първата карантина в историята на човечеството

Преди 1 час
Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната
Ексклузивно

Горещо начало на седмицата: До 36 градуса в страната

Преди 2 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

Преди 1 час
Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора
Ексклузивно

Скрита опасност: Има плодове, които са строго забранени за някои хора

Преди 2 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кога ще пристигнат у нас американските самолети цистерни</p>

Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат в България до края на седмицата

България Преди 1 час

До осем самолета и около 250 американски военнослужещи ще бъдат разположени у нас до 1 октомври, уверяват от Министерството на отбраната, че няма риск за населението

Tоварен кораб потъна в Южнокитайско море, 17 души са в неизвестност

Tоварен кораб потъна в Южнокитайско море, 17 души са в неизвестност

Свят Преди 1 час

В ход е мащабна издирвателна операция

Какво представлява феритинът и защо е толкова важен за жените?

Какво представлява феритинът и защо е толкова важен за жените?

Любопитно Преди 2 часа

Проучвания показват, че около една трета от жените в репродуктивна възраст имат недостиг на феритин, жизненоважен, но често пренебрегван белтък за женското здраве и общото благосъстояние

Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност към Германия след атаката в Берлин

Президентът Илияна Йотова изрази съпричастност към Германия след атаката в Берлин

България Преди 10 часа

Президентът Йотова определи нападението като посегателство срещу демократичните ценности и цялото общество

Разрушения след руския удар с дрон срещу хранителен магазин в Чернигов, 26 юли 2026

Двама души, сред които дете, загинаха при руски удар срещу магазин в Чернигов

Свят Преди 10 часа

От Москва съобщиха, че са ударили украински пристанища и търговски кораби с „военни пратки“

Одри Хепбърн

„Заслужила съм всяка бръчка“: Как се е хранила Одри Хепбърн и каква е била тайната на нейната фигура

Любопитно Преди 10 часа

Синът на легендарната актриса Одри Хепбърн опроверга дългогодишните слухове, че тя е имала хранително разстройство. В нова биографична книга той разкрива строгия ѝ, но балансиран дневен режим и категоричния ѝ отказ от пластични операции

Неочаквана находка: Двойка откри купчина пари в стара кутия от боя под дома си

Неочаквана находка: Двойка откри купчина пари в стара кутия от боя под дома си

Любопитно Преди 10 часа

Британско семейство остана шокирано, след като отвори ръждясала кутия от боя, оставена в мазето на 120-годишната им къща. Вътре двойката откри скрити банкноти от 70-те години на миналия век на стойност над 1000 паунда

Тежка катастрофа на АМ „Марица“ край село Поляново; три жертви, включително дете

Тежка катастрофа на АМ „Марица“ край село Поляново; три жертви, включително дете

България Преди 11 часа

Други шестима души са ранени, сред които четирима възрастни и две деца

Моди създава специален екип за реформа на изпитната система в Индия

Моди създава специален екип за реформа на изпитната система в Индия

Свят Преди 11 часа

Мерките идват след студентски протести и оставката на министъра на образованието

Абдул Балут

Застреляха атентатора от гей парада в Берлин след полицейска операция

Свят Преди 12 часа

Германските специални части (SEK) ликвидираха 21-годишния Абдул Балут — заподозрян за терористичната атака с бус и хладно оръжие по време на прайд събитие в Берлин. При нападението загина един човек, а най-малко 29 бяха ранени

Петима алпинисти от Босна и Херцеговина загинаха на връх Елбрус в Русия

Петима алпинисти от Босна и Херцеговина загинаха на връх Елбрус в Русия

Свят Преди 12 часа

Злополуката е станала, след като групата от седем души е тръгнала към най-високия връх в Европа, намиращ се в Кавказ

Бременна в осмия месец жена бе убита, а бебето ѝ – изтръгнато от утробата

Бременна в осмия месец жена бе убита, а бебето ѝ – изтръгнато от утробата

Свят Преди 13 часа

Брутално престъпление потресе Колумбия. 21-годишната Мария Камила Потоси бе намерена убита в осмия месец от бременността си, а нероденото ѝ бебе бе изтръгнато и отвлечено. Полицията обяви голяма награда за информация за извършителите

Актрисата Ема Робъртс и нейният партньор Коди Джон

Звездна сватба: Ема Робъртс каза „Да“ на Коди Джон на приказна церемония

Любопитно Преди 14 часа

Актрисата Ема Робъртс и нейният партньор Коди Джон сключиха брак на романтична церемония в Сън Вали, Айдахо. Сватбата се проведе в семейното имение на младоженеца, а сред специалните гости бе и холивудската звезда Джулия Робъртс

Асен Симеонов

„Арогантен, брутален и агресивен“: Бившият шеф на отдел „Издирване“ за заловения пастрок на Наталия

България Преди 14 часа

Бившият шеф на отдел „Издирване“ Красимир Занев анализира профила на Асен Симеонов и направи паралели с емблематични случаи от миналото

Георги Кандев: Напуснах МВР заради кадруване, обмислям влизане в политиката

Георги Кандев: Напуснах МВР заради кадруване, обмислям влизане в политиката

България Преди 14 часа

Бившият и.д. главен секретар на МВР посочи липсата на институционална подкрепа и несъгласието с нови назначения като причини за напускането си

Пожар избухна в Луковит край ромския квартал "Изток"

Пожар избухна в Луковит край ромския квартал "Изток"

България Преди 15 часа

Огънят е възникнал около 15:00 часа в близост до ромския квартал „Изток" в града

Всичко от днес

От мрежата

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да седят нависоко

dogsandcats.bg
1

Дунав падна до рекордно ниски нива

sinoptik.bg
1

Жега в края на юли и началото на август

sinoptik.bg

Последните рок философи: Godsmack плениха града под тепетата

Edna.bg

Седмичен хороскоп за 27 юли - 2 август: Време за равносметка, промени и ново начало

Edna.bg

Ливърпул стартира офанзива за Брадли Баркола

Gong.bg

ЦСКА и Ботев Пловдив в търсене на първи успех в еfbet Лига

Gong.bg

Шофьор блъсна общински съветник и детето му на пешеходна пътека в Червен бряг

Nova.bg

Двама загинали и петима ранени при стрелба в Сиатъл

Nova.bg