Пилатес, тенис и супа от водорасли: Тайната зад перфектната фигура на Амал Клуни

А мал Клуни е истинска супержена — благодарение на забележителната си кариера като адвокат по правата на човека, ролята си на майка на близнаците Александър и Ела, съпруга на Джордж Клуни и утвърдена модна икона. Феновете отдавна се чудят как тя постига стройната си фигура и как намира време да тренира и да поддържа здравословен начин на живот наред с всички свои отговорности, пише HELLO!

The surprisingly simple workout routine behind Amal Clooney's jaw-dropping figure https://t.co/GEed1gPTBG — HELLO! (@hellomag) July 23, 2026

Според списание Women's Health, любимият начин на 48-годишната Амал да поддържа форма е чрез комбинация от пилатес, вдигане на тежести, дълги разходки и редовни сесии по тенис.

Джордж Клуни вече е разкривал, че Амал е изключително амбициозен и умел състезател на тенис корта и често го побеждава, когато играят един срещу друг.

„Амал е наистина страхотна спортистка. Когато бях по-млад, спечелих няколко тенис турнира. Играл съм много спортове и всъщност все още се справям добре. Но Амал просто ме разгромява на корта“, сподели с усмивка Джордж пред списание People.

Актьорът допълва, че когато играят пикълбол, Амал отново доминира.

„Тя направо ме смазва — ако изиграем шест мача, аз ще спечеля най-много два“, признава той.

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Персоналният треньор Аманда Плейс разяснява пред HELLO! ползите от тениса, който е сред любимите занимания на Амал:

„Тенисистите разчитат на силата на горната част на тялото за мощни сервиси и прецизни удари. Това е физически взискателен спорт, който изисква сила, ловкост и издръжливост. Тренировките като тенисист подобряват не само сърдечно-съдовата издръжливост, но и стабилността на торса, гъвкавостта и бързината на реакциите.“

Спортният дух на Амал се проявява не само на тенис корта. Джордж Клуни разказва забавен случай от посещението на Барак Обама в дома им в Англия:

„Имахме състезание по стрелба с баскетболна топка на наказателни хвърляния с бившия президент на САЩ Барак Обама и Амал ни победи всичките. Тя вкара 17 поредни наказателни удара — и общо 18 от 20! Аз стрелях отчайващо — без да обиждам Шак, разбира се.“

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Как се храни Амал Клуни?

Що се отнася до нейното меню, Амал се доверява на личната си готвачка Вивиана Фрици, която работи със семейството от 2013 г.

„Виви готви за нас почти всяка вечер, откакто имаме близнаците“, разказва Джордж. „Излизането по ресторанти вече не е толкова лесно или привлекателно, колкото преди. Освен това всички наши приятели предпочитат да ядат нейната храна, отколкото да отидат в местен ресторант в Комо или Лондон.“

Вивиана споделя, че семейството обича да организира седмична вечер на пицата, като любимата им е класическата „Маргарита“ със салата от рукола. Готвачката им приготвя разнообразна ливанска, индийска, японска и италианска кухня, включително домашно приготвени ньоки с песто.

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Според списание Heat, Амал започва деня си с изключително полезна супа от морски водорасли. За обяд тя обикновено избира свежа салата, спагети с пуешки кюфтета или пилешки гърди с лимонов сос — балансирана диета, която ѝ осигурява необходимата енергия за динамичното ѝ ежедневие.