Свят

70 000 полицаи на крак във Франция: Очакват се нови масови протести и безредици

Властите очакват между 350 000 и 450 000 участници в демонстрациите. В Париж и други градове са въведени ограничения, а на места ще има вечерен час

31 октомври 2026, 08:10
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  • Франция мобилизира около 70 000 полицаи и жандармеристи заради нови протести срещу поскъпването на живота, като се очакват до 450 000 участници.
  • Властите предупреждават за риск от безредици, след като предишните демонстрации доведоха до грабежи, палежи и сблъсъци.
  • От размириците на 17 октомври са засегнати 2500 търговски обекта, а 600 все още не са възобновили работа.

Извънредни мерки за сигурност има днес в Париж и в цяла Франция заради нови планирани протести срещу поскъпването на разходите за живот, предаде Франс прес.

Две седмици след събитията от 17 октомври властите мобилизират около 70 000 полицаи и жандармеристи и засилват ограничителните мерки.

Предвид „многобройните призиви за извършване на грабежи, които се разпространяват в социалните мрежи“, мерките за защита на търговските обекти, въведени на 24 октомври, „ще бъдат подновени и разширени“, заяви още в четвъртък министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез. Той предупреди, че днешният ден крие „много висок риск от нарушения на обществения ред“.

Според оценките между 550 000 и 800 000 души са участвали в демонстрациите във Франция на 17 октомври. Денят тогава беше белязан от хаос, включително разграбване на магазини, палежи на обществени сгради и сблъсъци със силите на реда.

На 24 октомври между 410 000 и 800 000 души са участвали в протестите, охранявани от около 70 000 служители на силите за сигурност. Тогава обстановката е била по-спокойна и насилието – по-ограничено.

За тази събота са регистрирани заявки за 350 протестни акции в цялата страна, които според полицейски източник могат да привлекат общо между 350 000 и 450 000 души.

Властите са решили да разрешават демонстрации само по маршрути извън централните градски части. В Париж например префектурата забрани предложения от демонстрантите маршрут и разреши шествие в периферията на столицата. Административният съд обаче спря действието на тази забрана.

Парижката префектура забрани и други маршрути за демонстрации в събота.

В някои райони на Париж е въведен нов вечерен час  от 23:00 тази вечер до 06:00 ч. утре сутрин и по същото време в нощта на неделя срещу понеделник.

В Бордо (Югозападна Франция), за разлика от предходната седмица, префектурата е разрешила протестното шествие, въпреки че очаква „труден ден“ и „прояви на насилие. Кметството обаче изразява безпокойство от маршрута, който според него е „прекалено близо до центъра на града“.

Франция под обсада: 70 000 полицаи, военни и бронирана техника срещу новите протести

В Лион (Югоизточна Франция) префектурата е дала разрешение за шествие извън най-централната част на града. Там все още личат следите от насилието на 17 октомври, когато беше подпалена сграда на туристическата служба.

В Марсилия (Югоизточна Франция) ще бъдат разрешени само предварително заявените събирания.

В Рен (Западна Франция) демонстрация е забранена поради липса на споразумение със синдикатите организатори относно маршрута.

Обкръжението на министъра на вътрешните работи изразява тревога от използването на думите „революция“ и „въстание“ в социалните мрежи относно планираните протести. Всичко това се случва в навечерието на празника Хелоуин.

„Хелоуин няма да бъде легитимно оправдание за прикриване на лицето на обществено място с цел извършване на действия, нарушаващи обществения ред“, предупреди Лоран Нуниез.

Законът позволява носенето на маски на обществени места по време на празници като Хелоуин, но забранява това в непосредствена близост до протестни демонстрации.

Третият ден на мобилизация срещу поскъпването на разходите на живота се провежда на фона на ученическото протестно движение.

От средата на септември насам няколко демонстранти, сред които и непълнолетни, получиха тежки наранявания  при операции на силите за поддържане на обществения ред по време на протести. Според министъра на вътрешните работи 1193 полицаи и жандармеристи са били ранени също.

Шест месеца преди президентските избори расисткият атентат в департамента Ивлин на 23 октомври допълнително изостри политическото и медийното напрежение в страната.

От своя страна мрежата на френските търговско-промишлени камари припомни, че от общо 2500 засегнати от размириците на 17 октомври търговски обекта в страната 600 все още не са възобновили работа.

Вижте повече в нашата галерия:

Франция пламна от протести: Барикади, сблъсъци и ранени ученици
17 снимки
Протестите във Франция
Протестите във Франция
Протестите във Франция
Протестите във Франция
Източник: БТА    
Протести във Франция Поскъпване на живота Безредици Мерки за сигурност Полицейска мобилизация Сблъсъци Грабежи Насилие Париж Франция
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