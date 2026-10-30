България

Луксозен джип едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър

Автомобилът премина през ниска бетонна ограда и влезе в двора

Николай Киров Николай Киров

30 октомври 2026, 22:35
Луксозен джип едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър
Източник: БГНЕС

Л уксозен джип едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър.

Автомобилът премина през ниска бетонна ограда и влезе в двора, като спря на сантиметри от фасадата на сградата.

Джип се заби в къща в Русе

По непотвърдена информация зад волана е била украинска гражданка, която е объркала педала на спирачката с този на газта.

Предната част на джипа е достигнала до самата сграда, а автомобилът е останал заседнал върху оградата.

Кола се вряза в къща в Нови Искър

На място е пристигнала полицията. Няма информация за пострадали, като причините за произшествието се изясняват. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
къща пътно произшествие катастрофа
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