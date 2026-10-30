Луксозен джип едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър

Л уксозен джип едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър.
Автомобилът премина през ниска бетонна ограда и влезе в двора, като спря на сантиметри от фасадата на сградата.
По непотвърдена информация зад волана е била украинска гражданка, която е объркала педала на спирачката с този на газта.
Предната част на джипа е достигнала до самата сграда, а автомобилът е останал заседнал върху оградата.
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На място е пристигнала полицията. Няма информация за пострадали, като причините за произшествието се изясняват.