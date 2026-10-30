Mечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение

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В рамките на 24 часа мечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение в кресненското село Долна Градешница, предаде "Фокус".

Това, което е известно към момента, е че има нанесени материални щети, а проблемът не е от вчера.

Камера пък засне как мече се разхожда по улица в Благоевград, която се намира в близост до парк "Бачиново“.

Охранителна камера на жилищна сграда е заснела мечето да тича по улица в Благоевград, преминавайки между паркирани автомобили и покрай жилищни сгради. Записът е направен в ранните часове на днешния ден.