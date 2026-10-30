"Правиш го само за камерите!": 11-годишният син на Кортни Кардашиян я разобличи в ефир

Д ецата на известните личности често са най-големите им и безпощадни критици. В това се увери и 47-годишната Кортни Кардашиян в новия епизод на риалити шоуто The Kardashians, съобщава People.
По време на семейна екскурзия в Палм Спрингс за концерт на рок групата Blink-182 (където барабанист е съпругът ѝ Травис Баркър), Кортни излиза на двора с почти 2-годишния си син Роки на ръце, уж за да се наслади на залеза.
11-годишният ѝ син Рейн я последва навън и я попита директно: „Мамо, какво правиш?“
След като риалити звездата отговаря, че просто се наслаждава на красивата гледка, момчето чистосърдечно и без смущение я порязва пред операторите: „Бро, ти никога не правиш това! Правиш го само заради камерите!“
Kourtney Kardashian’s Son Reign, 11, Calls Out Mom For Doing Something She ‘Never’ Does in Rare ‘Kardashians’ Appearance https://t.co/bzOSbf3FvQ— People (@people) October 29, 2026
Кортни бързо се опитва да се оправдае с думите, че вече е била навън и екипът просто я е открил, на което Рейн с насмешка отвръща само: „О, да, добре“.
Голямото и задружно семейство на Кортни
Кортни Кардашиян е майка на четири деца. От бившия си партньор Скот Дисик тя има три деца - Мейсън (16 г.), Пенелопе (14 г.) и Рейн (11 г.). От настоящия си съпруг Травис Баркър тя има 23-месечен син на име Роки.
Kourtney Kardashian's kids can't stop calling her out.😭 Reign Disick roasted his mom for doing something she "never" does while filming 'The Kardashians.' https://t.co/qKt1vh055D— Entertainment Tonight (@etnow) October 30, 2026
Въпреки че често попада под обстрела на децата си заради риалити форматите, Кортни постоянно споделя кадри от семейните им пътувания и не се притеснява да показва естественото си тяло. Наскоро тя публикува снимка по бански с надпис: „Обичам тялото си след кърменето“, превръщайки се в пример за естествена визия сред сестрите Кардашиян.