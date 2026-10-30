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"Правиш го само за камерите!": 11-годишният син на Кортни Кардашиян я разобличи в ефир

11-годишният Рейн Дисик откровено заяви на майка си, че се прави на романтична само за сметката на риалити шоуто The Kardashians

30 октомври 2026, 17:18
"Правиш го само за камерите!": 11-годишният син на Кортни Кардашиян я разобличи в ефир
Източник: Getty Images

Д ецата на известните личности често са най-големите им и безпощадни критици. В това се увери и 47-годишната Кортни Кардашиян в новия епизод на риалити шоуто The Kardashians, съобщава People.

По време на семейна екскурзия в Палм Спрингс за концерт на рок групата Blink-182 (където барабанист е съпругът ѝ Травис Баркър), Кортни излиза на двора с почти 2-годишния си син Роки на ръце, уж за да се наслади на залеза.

11-годишният ѝ син Рейн я последва навън и я попита директно: „Мамо, какво правиш?“

След като риалити звездата отговаря, че просто се наслаждава на красивата гледка, момчето чистосърдечно и без смущение я порязва пред операторите: „Бро, ти никога не правиш това! Правиш го само заради камерите!“

Кортни бързо се опитва да се оправдае с думите, че вече е била навън и екипът просто я е открил, на което Рейн с насмешка отвръща само: „О, да, добре“.

Голямото и задружно семейство на Кортни

Кортни Кардашиян е майка на четири деца. От бившия си партньор Скот Дисик тя има три деца - Мейсън (16 г.), Пенелопе (14 г.) и Рейн (11 г.). От настоящия си съпруг Травис Баркър тя има 23-месечен син на име Роки.

Въпреки че често попада под обстрела на децата си заради риалити форматите, Кортни постоянно споделя кадри от семейните им пътувания и не се притеснява да показва естественото си тяло. Наскоро тя публикува снимка по бански с надпис: „Обичам тялото си след кърменето“, превръщайки се в пример за естествена визия сред сестрите Кардашиян.

Източник: People    
Кортни Кардашиян The Kardashians Риалити шоу Травис Баркър Семейство Известни личности Майчинство Рейн Дисик Естествена визия Blink-182
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