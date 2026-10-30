България

Балотажът в цифри: Повече имащи право на глас спрямо първия тур

Николай Киров Николай Киров

30 октомври 2026, 19:39
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Д нес е последният ден от предизборната кампания преди втория тур на вота за президент. Кампанията приключва тази нощ и точно в 00 часа започва денят за размисъл преди решаващия вот, предава NOVA.

В неделя един срещу друг се изправят издигнатите от инициативни комитети кандидатпрезидентски двойки - Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев. На първия тур Йотова получи с близо 3 процентни пункта повече гласове от Гюров.

Предизборната кампания за балотажа вече е в ход

В полунощ тази вечер започва денят за размисъл. С това се слага краят на агитациите и оповестяването на данни от социологически проучвания. Неделя - големият ден - от 7 до 20 часа избирателите могат да отидат до секциите и да упражнят правото си на глас. 

За разлика от първия тур, право на глас на балотажа ще имат повече българи - 6 599 048 души. Избирателите са повече от първия тур заради навършилите пълнолетие в настоящата предизборна седмица.

Отново 12 683 секции общо отварят врати у нас и в чужбина. Тези избори са основно на машина - устройства има в 11 902 секции. В малко над 3 хиляди гласуването е на хартия.

Балотажът на 1 ноември: Как ще гласуваме и какво трябва да знаят избирателите

Изискванията към секционните избирателни комисии са да преброят гласовете, да изготвят протокола за резултата и да предадат книжата си до 24 часа след гласуването.

Първите резултати от Централната избирателна комисия идват 48 часа след вота. До три дни след изборния ден, което се пада 4 ноември, окончателните резултати вече също трябва да са факт.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
президентски избори балотаж
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