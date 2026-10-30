Парите ни

Златото и среброто поевтиняха до най-ниските си нива от година

Тройунция злато вече струва 3937 долара, а среброто падна под 50 долара

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

30 октомври 2026, 17:25
Златото и среброто поевтиняха до най-ниските си нива от година
Източник: istock

Цените на златото и среброто спаднаха днес до най-ниските си равнища от почти година под натиска на очакванията за по-високи лихвени проценти, съобщи ДПА.

При търговията в Лондон златото поевтиня до 3937 долара, или около 3537 евро, за тройунция – най-ниската му цена от ноември 2025 г. Среброто падна под 50 долара – до 49,62 долара за тройунция, също най-ниско равнище от миналия ноември.

През октомври златото е загубило почти 5% от стойността си.

Златото губи над 5% за месец, по-високите лихви в САЩ натискат цената

Инфлацията в еврозоната засилва очакванията за по-високи лихви

Данните за инфлацията в еврозоната засилват очакванията Европейската централна банка да повиши лихвите през декември. Високите цени на горивата и природния газ ускоряват инфлацията в големите икономики на валутния съюз и засилват очакванията за ново затягане на паричната политика.

Опасенията от нови сблъсъци в Близкия изток поддържат цените на енергията високи и засилват инфлационните притеснения на финансовите пазари.

Федералният резерв също допуска повишение

Управлението за федерален резерв на САЩ също остави отворена възможността за повишение на лихвите през декември.

Публикуваните вчера данни показаха, че годишната инфлация в САЩ, измерена чрез индекса на цените на личните потребителски разходи (PCE), е достигнала 3,6% през септември. Това е показателят, който Федералният резерв предпочита при оценката на инфлацията, и той остава над целта от 2%.

Защо по-високите лихви удрят златото

Златото и среброто не носят лихвен доход. Затова перспективата за по-висока доходност по държавните облигации намалява привлекателността им за инвеститорите.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БТА, Бойчо Попов    
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