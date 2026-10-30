Свят

Разкриха как 700 000 евро изчезнаха в Букурещ

Коридорът за достъп обаче е бил под наблюдение

Николай Киров Николай Киров

30 октомври 2026, 19:06
Разкриха как 700 000 евро изчезнаха в Букурещ
Източник: iStock

Р азследващите в Румъния възстановиха хронологията на събитията около обира на летище „Aнри Коанда“, който изглежда като изваден от филмов сценарий, съобщават местните медии. 

Историята започва на 9 януари, когато жена и дъщеря ѝ пристигат на летището с частен самолет от Дубай. По време на митническата проверка, въпреки че жените твърдят, че нямат багаж и нищо за деклариране, властите откриват и конфискуват значителна сума пари: приблизително 700 000 евро. Банкнотите са поставени в чувал, който е запечатан от митнически служител и прибран в сейфа на митническия пункт за пътници на летището.

700 000 евро, конфискувани в Букурещ, изчезнаха

През април излиза наяве важен детайл: според информация, получена от „Диджи 24“, митническите органи са съставили доклад, в който се посочва, че парите не се съхраняват при подходящи условия. Въпреки това, след този доклад не са предприети никакви мерки за коригиране на ситуацията.

На 23 октомври друг митнически служител проверява предметите и забелязва, че чувалът вече няма първоначалния си обем или тегло. Пломбата изглежда непокътната, но при по-внимателен оглед се разкрива съществен детайл: необичаен шев на дъното на чувала. Съществува подозрение, че чувалът е бил отворен и впоследствие зашит отново, без да бъде нарушена основната пломба. При проверката на чувала вътре са открити само една банкнота и няколко листа хартия.

Митническите органи са уведомили полицията, а разследващите сега трябва да установят кой е имал достъп до парите и как те са изчезнали. Друг важен детайл е, че в помещението, където са били съхранявани парите, не е имало камери за видеонаблюдение. Коридорът за достъп обаче е бил под наблюдение.

Паралелно с това тече вътрешно разследване, за да се провери спазването на процедурите и да се определи отговорността на лицата, които са имали достъп до въпросното помещение.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мартина Ганчева    
Румъния конфискувани пари
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