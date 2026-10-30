Тир се обърна и блокира АМ "Тракия"

К атастрофа затруднява затруднява движението по АМ "Тракия" в двете посоки.
На 1 километър от тунел "Траянови врата" в посока Бургас се е преобърнал тир, който е препречил и трите ленти за движение на магистралата, предаде БГНЕС.
Катастрофа на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е затруднено
Заради катастрофата движението се осъществява двупосочно в платното за посока София, заради което временно е премахната и мантинелата.
Задръстването е и в двете посоки и е над 10 километра в посока. В задръстването са станали и няколко леки катастрофи, които допълнително затрудняват движението.
Катастрофа, огромно задръстване на АМ "Тракия"
От "Пътна полиция" съветват шофьорите да изберат алтернативни маршрути.