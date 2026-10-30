Криза в Полша, президентът спешно се върна от Сенегал

П олша изпадна в институционална криза заради конфликт в Конституционния трибунал във Варшава. Съдия Анна Корвин-Пьотровска отстрани временно за един месец председателя на институцията Богдан Свенчковски и заместника му Бартломей Сохански, като пое ръководството на съда, предава NEXTA.
Корвин-Пьотровска е повикала полиция в сградата на трибунала с аргумента, че може да има заплаха за сигурността на съдиите и служителите. Полицаите не са влезли в сградата, но значителни сили са разположени в района.
Лидерът на опозиционната партия „Право и справедливост“ Ярослав Качински определи случващото се като преврат и призова президента Карол Навроцки да се намеси. Държавният глава прекъсна визитата си в Сенегал и се върна в Полша.
Конфликтът е резултат от дълбоко разделение около състава на Конституционния трибунал. Правителството на Доналд Туск отказва да признава решенията му заради назначени по времето на предишното управление съдии. От своя страна президентът Навроцки и председателят на съда Свенчковски не признават магистратите, избрани от парламента през 2026 г.
Сред тях е и Корвин-Пьотровска, чиято клетва президентът отказа да приеме. Преди това Свенчковски ѝ е попречил да участва в заседанията на съда. Така спорът за легитимността на съдиите прерасна в открит сблъсък за контрола над една от ключовите държавни институции в Полша.
Conflict over Poland’s Constitutional Tribunal escalates in Warsaw: judge suspends its leadership and president cuts short Africa trip A de facto power struggle has erupted within one of Poland’s most important state institutions in Warsaw today. For now, the outcome of this confrontation remains uncertain. Judge Anna Korwin-Piotrowska called the police to the grounds of the Constitutional Tribunal, citing a potential threat to the safety of judges and staff. Police did not enter the building, but a significant number of officers have been deployed in the surrounding area. Korwin-Piotrowska suspended Tribunal President Bogdan Święczkowski and his deputy, Bartłomiej Sochański, for one month, temporarily taking charge of the institution herself. Jarosław Kaczyński, leader of the opposition Law and Justice (PiS) party, called the developments a “coup” and urged Polish President Karol Nawrocki to intervene. Nawrocki has cut short his visit to Senegal and is returning to Poland. The conflict stems from a deep division over the composition of the court. Donald Tusk’s government refuses to recognise the Tribunal’s rulings because of judges appointed under the previous PiS government. Meanwhile, Nawrocki and Święczkowski refuse to recognise judges elected by the Sejm in 2026. Korwin-Piotrowska is among them: the president refused to accept her oath of office, while Święczkowski had previously prevented her from participating in court proceedings.— NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026