Свят

Криза в Полша, президентът спешно се върна от Сенегал

Конфликтът е резултат от дълбоко разделение около състава на Конституционния трибунал

Николай Киров Николай Киров

30 октомври 2026, 23:00
Криза в Полша, президентът спешно се върна от Сенегал
Източник: EPA/БГНЕС

П олша изпадна в институционална криза заради конфликт в Конституционния трибунал във Варшава. Съдия Анна Корвин-Пьотровска отстрани временно за един месец председателя на институцията Богдан Свенчковски и заместника му Бартломей Сохански, като пое ръководството на съда, предава NEXTA.

Корвин-Пьотровска е повикала полиция в сградата на трибунала с аргумента, че може да има заплаха за сигурността на съдиите и служителите. Полицаите не са влезли в сградата, но значителни сили са разположени в района.

Лидерът на опозиционната партия „Право и справедливост“ Ярослав Качински определи случващото се като преврат и призова президента Карол Навроцки да се намеси. Държавният глава прекъсна визитата си в Сенегал и се върна в Полша.

Източник: EPA/БГНЕС

Конфликтът е резултат от дълбоко разделение около състава на Конституционния трибунал. Правителството на Доналд Туск отказва да признава решенията му заради назначени по времето на предишното управление съдии. От своя страна президентът Навроцки и председателят на съда Свенчковски не признават магистратите, избрани от парламента през 2026 г.

Сред тях е и Корвин-Пьотровска, чиято клетва президентът отказа да приеме. Преди това Свенчковски ѝ е попречил да участва в заседанията на съда. Така спорът за легитимността на съдиите прерасна в открит сблъсък за контрола над една от ключовите държавни институции в Полша.

Редактор: Николай Киров
Източник: NEXTA    
Полша Институционална криза Конституционен трибунал
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