Франция под обсада: 70 000 полицаи, военни и бронирана техника срещу новите протести

Ф ранция се подготвя за поредна вълна от протести този уикенд, като властите се надпреварват с времето, за да предотвратят повторение на ескалацията и размириците, които засегнаха страната миналата седмица.

Френските власти разгръщат мащабна операция за сигурност с около 70 000 полицаи, които ще бъдат разположени в цялата страна през уикенда, според Министерството на вътрешните работи.

Специализирани отряди за бързо реагиране, хеликоптери, бронирани автомобили, полицейски кучета и водни оръдия също ще бъдат част от операцията. В допълнение, броят на войниците от френската армия, които обикновено патрулират в Париж като част от антитерористичните мерки, ще бъде увеличен, за да освободи полицията от задълженията по стационарна охрана, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес отправи строго предупреждение в петък към всеки, който търси безредици, заявявайки, че правителството ще бъде „безкомпромисно към онези, които се отдават на разрушения“.

Ескалацията от миналата седмица последва седмици на протести относно образованието, мрачните перспективи за работа и високите разходи за живот. Първоначално мирни и посещавани предимно от студенти, демонстрациите бързо се превърнаха в най-тежката вълна от смъртоносно и национално ожесточение от години.

Тази седмица в някои градове беше въведен полицейски час, за да се спомогне за запазването на спокойствието.

Подготовка за събота

За събота следобед в Париж е свикан голям протест, като френските медии очакват стотици хиляди хора да се включат. Демонстрацията е организирана от основния студентски съюз във Франция UNEF, а един от най-големите синдикати в страната, CGT, обяви, че ще се присъедини.

Очаква се да присъстват и други групи, включително фермери, екологични активисти и „Жълтите жилетки“ - движението, което се появи за първи път през 2018 г. по време на протестите за цените на горивата.

Въпреки че протестът в Париж е разрешен от властите, френският президент Еманюел Макрон в четвъртък забрани всички синдикални и извънсиндикални протести в събота, в стремежа си да овладее общественото недоволство.

Подготовката обаче надхвърля забраните и полицейските предупреждения, особено след като размириците от миналата седмица предизвикаха критики към властите, че не са взели заплахата достатъчно сериозно.

По-рано тази седмица управата на град Париж обяви, че разчиства обществените пространства от оборудване и материали, които биха могли да бъдат използвани за причиняване на щети, включително бариери, кошчета за боклук, строителни материали и други предмети.

Много от основните туристически забележителности във френската столица, включително световноизвестни музеи като Лувъра, Музеят „Орсе“ и Музеят „Оранжери“, ще бъдат затворени в събота.

Изложението Art Basel приключи парижката си версия в петък, с два дни по-рано от планираното. Парижката национална опера отмени представленията си в събота, като посочи протестите като причина, а поне две дузини метростанции също ще бъдат затворени през по-голямата част от деня, според общинските власти в Париж.

Мач от НФЛ между Питсбърг Стийлърс и Ню Орлиънс Сейнтс е предвиден да се проведе на „Стад дьо Франс“ в покрайнините на столицата в неделя. Въпреки че срещата се очаква да се състои по план, фен събитие на Стийлърс в Париж беше отменено от лигата.

По време на размириците миналия уикенд най-малко двама души загинаха, а редица други претърпяха тежки наранявания, включително двама души, които загубиха ръцете си. Френският министър на правосъдието Жералд Дарманен съобщи, че около 2700 души са били задържани за разпит, а 232-ма са били вкарани в затвора във връзка с безредиците.