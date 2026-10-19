Свят

„Жълтите жилетки“ обявиха нова вълна от протести във Франция на 24 октомври

Движението нарече предстоящите демонстрации „Акт II“. Макрон отказа да приеме оставката на вътрешния министър след безредиците, при които бяха ограбени магазини и подпалени автомобили

Василена Василева Василена Василева

19 октомври 2026, 12:40
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Ф ренското движение „Жълтите жилетки“, което организира масовите протести срещу високите разходи за живот, съпроводени от насилие през изминалия уикенд, обяви нова вълна от демонстрации в събота, 24 октомври, под надслов „Акт II“.

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Тежки безредици във Франция: Близо 1200 души са арестувани, 150 полицаи са ранени
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Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция
Тежки безредици във Франция

На сайта 17octobregiletjaune.net е публикувана карта на планираните за този ден демонстрации, като вече са обявени няколко десетки акции.

„Очевидно има огромен стремеж към провеждането на втори акт на протестите“, заяви пред AFP Бенжамен Бал, редактор на сайта на движението.

Междувременно френският президент Еманюел Макрон отказа да приеме оставката на министъра на вътрешните работи Лоран Нуниез, предложена след масовите безредици през почивните дни. Елисейският дворец съобщи, че държавният глава настоява министърът да остане на поста си, за да бъде запазено командването на полицията и силите за сигурност, предаде Ройтерс.

Макрон е поискал от Нуниез възможно най-бързо да разработи нови оперативни подходи за справяне с участниците в грабежите и вандалските прояви.

Макрон: Ще бъдем безпощадни към рушителите

  • Нуниез призна за пропуски в подготовката на полицията

В интервю за радио „Франс ентер“ Нуниез призна, че в събота силите на реда са загубили контрол над ситуацията в „някои големи градове“.

По думите му не е имало достатъчна предварителна подготовка за разполагането на полицейските сили, а броят им не е бил съобразен с мащаба на безредиците и действията на вандали и мародери.

Протестите бяха предизвикани от общественото недоволство заради нарастващите разходи за живот и влошаващото се качество на обществените услуги. Към демонстрациите се присъединиха и ученици, студенти, синдикати и поддръжници на движението на „Жълтите жилетки“, които изразяват недоволство и от условията в училищата.

Много от демонстрациите преминаха мирно, но в редица градове се стигна до сблъсъци между полицията и агресивни групи. Бяха подпалени автомобили, разбити и ограбени магазини, а обществени сгради станаха обект на нападения.

В Марсилия демонстранти нахлуха в сградата на кметството, а в Париж полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне събралите се на площад „Република“ хора.

Палежи, грабежи и политическа криза: Какво се случва по улиците на Франция

Нови сблъсъци и опити за грабежи имаше и в неделя. Полицията се намеси, за да предотврати разграбването на търговски обекти.

  • Над 2300 задържани след безредиците

Министърът на правосъдието Жералд Дарманен съобщи, че на национално равнище през уикенда са регистрирани 2331 полицейски задържания. Десетки хора са оставени в предварителен арест.

Международни медии съобщиха в понеделник за над 2400 арестувани след безредиците. Разликата в числата може да се дължи на момента на отчитане и на различното обхващане на полицейските действия.

В Париж и околностите му са извършени стотици арести, а според съобщения на местните власти десетки магазини са били ограбени.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС, AFP, The Local    
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