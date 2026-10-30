Младеж преби и изнасили 18-годишна в Кюстендил

М лад мъж на 28 години от Кюстендил беше привлечен като обвиняем за побой и изнасилване на 18-годишна жена, с която живеел на семейни начала и от която има дете.

Престъпленията са извършени на 29 октомври в имот в града.

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Според събраните доказателства мъжът е причинил лека телесна повреда на жената, а след това я е принудил да осъществи полов акт чрез употреба на сила и отправяне на заплахи.

Сексуалното насилие е извършено в условията на опасен рецидив.

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С постановление на Районната прокуратура в Кюстендил обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да поиска от съда той да остане за постоянно в ареста.