Никога няма да познаете какво използва Украйна, за да поддържа дроновете си в полет при −20°C

Украинската компания Fire Point съобщи, че използва свинска мас за защита на чувствителни компоненти на дронове от скреж и замръзване при температури около −20°C.

Компанията произвежда дронове FP-1 и FP-2, крилатата ракета Flamingo и разработва балистични ракети с голям обсег.

Украйна и Норвегия също ускоряват разработването на противоракетната система FREYJA, чиито първи изпитания са планирани за края на 2026 г.

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Украинската отбранителна промишленост произвежда дронове, способни да достигат дълбоко във вътрешността на Русия, както и крилати ракети с мощни бойни глави. Но когато температурите паднат до −20°C, едно изненадващо ефективно инженерно решение е значително по-малко технологично сложно: свинската мас.

На 26 октомври украинският отбранителен производител Fire Point разкри, че при екстремно ниски температури върху камерите и кабелите на дроновете може да се образува скреж, а батериите се разреждат значително по-бързо. Това застрашава надеждността на безпилотните системи, използвани през зимата.

Едно от решенията е нанасянето на обикновен слой свинска мас, който помага за предпазването на уязвимите компоненти от замръзване.

Това е необичайно нискотехнологично решение за компания, която стои зад някои от най-модерните украински оръжия с голям обсег.

Каква е хитрината в ракетната наука? Най-доброто решение невинаги е най-сложното. Понякога това е просто свинска мас.

„При температури около −20°C скрежът може да замрази камерите и кабелите на дроновете, а батериите се изтощават по-бързо. Решението: обикновен слой свинска мас за защита на чувствителните компоненти…“

Choose your fighter 🔥 https://t.co/b9OdK9tarS — Fire Point (@FirePointUA) October 13, 2026

Fire Point произвежда безпилотния летателен апарат FP-1 за удари на голяма дълбочина, ударния дрон FP-2, както и крилатата ракета с наземно базиране FP-5 Flamingo. Компанията разработва и балистичните ракети FP-7 и FP-9, като последната е предназначена за поразяване на цели на разстояние до 850 километра.

Дроновете FP-1 и FP-2 вече се използват широко за удари дълбоко във вътрешността на Русия, а Flamingo се превърна в още един елемент от разширяващия се украински арсенал от оръжия с голям обсег, произведени в страната.

Но инженерните решения на бойното поле невинаги се свеждат до намирането на най-технологично сложния отговор.

При температури около −20°C предотвратяването на замръзването на камера, кабел или друг изложен на студа компонент може да бъде също толкова важно, колкото усъвършенстваният софтуер за насочване или задвижващата система.

По-рано се появиха съобщения, че Украйна и Норвегия ускоряват разработването на програмата за противоракетна отбрана срещу балистични ракети Fire Point FP-5.x FREYJA. Първоначалните компоненти вече показват напредък, а първите изпитания са планирани за края на 2026 г.