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Никога няма да познаете какво използва Украйна, за да поддържа дроновете си в полет при −20°C

Производителят Fire Point съобщава, че при температури около −20°C скрежът може да засегне камерите и кабелите, а батериите се разреждат по-бързо

31 октомври 2026, 07:00
Никога няма да познаете какво използва Украйна, за да поддържа дроновете си в полет при −20°C
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock
  • Украинската компания Fire Point съобщи, че използва свинска мас за защита на чувствителни компоненти на дронове от скреж и замръзване при температури около −20°C.
  • Компанията произвежда дронове FP-1 и FP-2, крилатата ракета Flamingo и разработва балистични ракети с голям обсег.
  • Украйна и Норвегия също ускоряват разработването на противоракетната система FREYJA, чиито първи изпитания са планирани за края на 2026 г.

Украйна показа нова ракета, която може да удари Москва

Украинската отбранителна промишленост произвежда дронове, способни да достигат дълбоко във вътрешността на Русия, както и крилати ракети с мощни бойни глави. Но когато температурите паднат до −20°C, едно изненадващо ефективно инженерно решение е значително по-малко технологично сложно: свинската мас.

На 26 октомври украинският отбранителен производител Fire Point разкри, че при екстремно ниски температури върху камерите и кабелите на дроновете може да се образува скреж, а батериите се разреждат значително по-бързо. Това застрашава надеждността на безпилотните системи, използвани през зимата.

Едно от решенията е нанасянето на обикновен слой свинска мас, който помага за предпазването на уязвимите компоненти от замръзване.

Това е необичайно нискотехнологично решение за компания, която стои зад някои от най-модерните украински оръжия с голям обсег.

Каква е хитрината в ракетната наука? Най-доброто решение невинаги е най-сложното. Понякога това е просто свинска мас.

„При температури около −20°C скрежът може да замрази камерите и кабелите на дроновете, а батериите се изтощават по-бързо. Решението: обикновен слой свинска мас за защита на чувствителните компоненти…“

Fire Point произвежда безпилотния летателен апарат FP-1 за удари на голяма дълбочина, ударния дрон FP-2, както и крилатата ракета с наземно базиране FP-5 Flamingo. Компанията разработва и балистичните ракети FP-7 и FP-9, като последната е предназначена за поразяване на цели на разстояние до 850 километра.

Дроновете FP-1 и FP-2 вече се използват широко за удари дълбоко във вътрешността на Русия, а Flamingo се превърна в още един елемент от разширяващия се украински арсенал от оръжия с голям обсег, произведени в страната.

Но инженерните решения на бойното поле невинаги се свеждат до намирането на най-технологично сложния отговор.

При температури около −20°C предотвратяването на замръзването на камера, кабел или друг изложен на студа компонент може да бъде също толкова важно, колкото усъвършенстваният софтуер за насочване или задвижващата система.

По-рано се появиха съобщения, че Украйна и Норвегия ускоряват разработването на програмата за противоракетна отбрана срещу балистични ракети Fire Point FP-5.x FREYJA. Първоначалните компоненти вече показват напредък, а първите изпитания са планирани за края на 2026 г.

Източник: united24media    
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