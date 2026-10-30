Свят

Русия: Европейците няма да участват в преговорите за Украйна

ЕК: Разбира се, че сме готови за това, отдавна се подготвяме

Николай Киров Николай Киров

30 октомври 2026, 19:52
Русия: Европейците няма да участват в преговорите за Украйна
Източник: iStock/Getty Images

С ъветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков заяви днес, че е възможно европейски официални представители да присъстват в Абу Даби по време на разговорите между Русия, Украйна и САЩ, но те няма да участват в преговорите и ще имат контакти само с Украйна и САЩ, предаде "Ройтерс".

"Европейски представители няма да участват в следващия кръг от преговорите за уреждане на конфликта в Украйна", каза Ушаков по-рано тази седмица.

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Той потвърди руската позиция, след като по-рано днес говорител на Европейската комисия изрази днес готовност институцията да изпрати свой представител за участие в бъдещи мирни преговори между Русия, Украйна и САЩ.

"Разбира се, че сме готови за това, отдавна се подготвяме", каза говорителят.

"Очакваме момента, когато Русия ще бъде в готовност да участва в истинско обсъждане на истински условия за слагане на край на войната", добави говорителят.

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По-рано тази седмица той уточни, че европейски представители са участвали в среща от последните дни в същия четиристранен формат.

Също тази седмица говорител на ЕК поясни, че санкциите на ЕС срещу Русия в областта на енергетиката ще останат в сила, докато войната не приключи.

През септември ЕС за пръв път удължи индивидуалните санкции срещу Русия с три години, вместо с обичайните шест месеца, а в средата на октомври добави още близо 1600 лица и организации в санкционните списъци.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Николай Желязков, Владимир Арангелов    
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