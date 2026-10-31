Шикорски призова за примирие в Черно море, Лавров разкритикува участието на Полша в Г-20

Шикорски призова за прекратяване на огъня в Черно море, за да продължат безопасно доставките на зърно от Украйна и Русия.

САЩ предлагат Полша да стане постоянен член на Г-20, но Лавров се противопостави на участието ѝ.

Срещата в Атланта премина без обща снимка заради разногласията между европейските представители и Лавров.

Russia's Lavrov says inviting Poland to attend G20 meeting breaks diplomatic rules https://t.co/JZW9CNR1D7 — Reuters (@Reuters) October 31, 2026

Полският външен министър Радослав Шикорски призова за бързо прекратяване на огъня в Черно море, което да позволи безопасното преминаване на корабите, транспортиращи зърно както от Украйна, така и от Русия, предаде Ройтерс.

„Подкрепих идеята да се предприемат бързи действия, защото хората в страните от Глобалния юг се нуждаят от това зърно“, заяви Шикорски пред журналисти по време на двудневната среща на външните министри на страните от Г-20 в Атланта, в американския щат Джорджия.

Попитан за предложената среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия, Шикорски настоя, че Украйна трябва да бъде включена във всички усилия за прекратяване на войната, която вече навлиза в петата си година.

Европа също разполага с „козове“ по този въпрос и трябва да участва в процеса, добави полският външен министър.

Същевременно руският външен министър Сергей Лавров заяви, че поканата към Полша да участва в срещите на Г-20 е контрапродуктивна и нарушава дипломатическата практика за постигане на консенсус при подобни форуми, предаде Ройтерс.

Russia’s war in Ukraine and the crisis in the Middle East pose major threats to energy and food supplies, trade and freedom of navigation. Maritime routes are global lifelines. At the G20 Foreign Ministers’ meeting in Atlanta, I called for a Black Sea freedom of navigation arrangement and reaffirmed the EU’s opposition to tolls and fees on international shipping routes. Energy security and supply chain resilience are vital for global economic stability. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 30, 2026

Лавров: Западът вдига излишен шум, иска контрол над Черно море

Полският външен министър Радослав Шикорски съобщи пред журналисти в Атланта, че САЩ са внесли предложение Полша да стане постоянен член на Г-20 и че Варшава лобира за постигането на тази цел.

„Разбира се, това нарушава принципите на дипломацията, и особено на многостранната дипломация, при която участниците във форуми като Г-20 работят на основата на консенсус“, заяви Лавров пред журналисти в кулоарите на срещата на външните министри на Г-20 в Атланта, цитиран от руските информационни агенции.

„Това се отнася както до дневния ред, така и до отправянето на покани към нови участници“, добави той.

По думите на Лавров Полша „не допринася с нищо“ за срещата.

Той заяви, че Варшава не отговаря на критериите за участие във форума, тъй като икономиката ѝ не е достатъчно голяма.

Освен това определянето ѝ като представител на „Източна Европа“ е погрешно, тъй като в Г-20 вече има достатъчно представителство на НАТО и Европейския съюз, посочи руският външен министър.

NEW!!! Polish deputy PM Radosław Sikorski pushed back against fears Ukraine is losing leverage, telling reporters at the G20 that Russia’s much-hyped offensive has come at an extraordinary human cost — and that Ukraine has actually regained territory 1/3 https://t.co/MpskdwAUk9 — Alex Raufoglu (@ralexdc) October 30, 2026

Лавров заплаши Г-20

Лавров заяви, че Русия не е била подлагана на никакъв натиск по въпроса за поканата към Полша за срещата в Атланта.

„Американците просто поканиха полския министър, той дойде и седна на мястото, което му беше отредено“, цитират руските информационни агенции думите на Лавров.

Руският външен министър отправи остри критики и към германския си колега Йохан Вадефул, когото обвини в практикуване на „дипломация на семейната снимка“.

Външните министри на Г-20 отмениха общата снимка на участниците в срещата в Атланта. Малко преди началото ѝ Вадефул заяви, че „няма да има обща снимка, на която да се виждат нашите европейски партньори заедно с г-н Лавров“.

„Аз наричам това дипломация на семейната снимка“, заяви Лавров. „Ако най-важното за тях е как изглеждат на общата снимка и кой стои до тях, това казва всичко“, допълни той.