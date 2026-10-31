Свят

Шикорски призова за примирие в Черно море, Лавров разкритикува участието на Полша в Г-20

Полският външен министър настоя за безопасно преминаване на корабите със зърно от Украйна и Русия. Москва оспори поканата към Варшава за срещата на Г-20 в Атланта

31 октомври 2026, 07:55
Радовлав Шикорски
Радовлав Шикорски   
Източник: БТА
  • Шикорски призова за прекратяване на огъня в Черно море, за да продължат безопасно доставките на зърно от Украйна и Русия.
  • САЩ предлагат Полша да стане постоянен член на Г-20, но Лавров се противопостави на участието ѝ.
  • Срещата в Атланта премина без обща снимка заради разногласията между европейските представители и Лавров.

Полският външен министър Радослав Шикорски призова за бързо прекратяване на огъня в Черно море, което да позволи безопасното преминаване на корабите, транспортиращи зърно както от Украйна, така и от Русия, предаде Ройтерс.

„Подкрепих идеята да се предприемат бързи действия, защото хората в страните от Глобалния юг се нуждаят от това зърно“, заяви Шикорски пред журналисти по време на двудневната среща на външните министри на страните от Г-20 в Атланта, в американския щат Джорджия.

Попитан за предложената среща между лидерите на САЩ, Китай и Русия, Шикорски настоя, че Украйна трябва да бъде включена във всички усилия за прекратяване на войната, която вече навлиза в петата си година.

Европа също разполага с „козове“ по този въпрос и трябва да участва в процеса, добави полският външен министър.

Същевременно руският външен министър Сергей Лавров заяви, че поканата към Полша да участва в срещите на Г-20 е контрапродуктивна и нарушава дипломатическата практика за постигане на консенсус при подобни форуми, предаде Ройтерс.

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Полският външен министър Радослав Шикорски съобщи пред журналисти в Атланта, че САЩ са внесли предложение Полша да стане постоянен член на Г-20 и че Варшава лобира за постигането на тази цел.

„Разбира се, това нарушава принципите на дипломацията, и особено на многостранната дипломация, при която участниците във форуми като Г-20 работят на основата на консенсус“, заяви Лавров пред журналисти в кулоарите на срещата на външните министри на Г-20 в Атланта, цитиран от руските информационни агенции.

„Това се отнася както до дневния ред, така и до отправянето на покани към нови участници“, добави той.

По думите на Лавров Полша „не допринася с нищо“ за срещата.

Той заяви, че Варшава не отговаря на критериите за участие във форума, тъй като икономиката ѝ не е достатъчно голяма.

Освен това определянето ѝ като представител на „Източна Европа“ е погрешно, тъй като в Г-20 вече има достатъчно представителство на НАТО и Европейския съюз, посочи руският външен министър.

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Лавров заяви, че Русия не е била подлагана на никакъв натиск по въпроса за поканата към Полша за срещата в Атланта.

„Американците просто поканиха полския министър, той дойде и седна на мястото, което му беше отредено“, цитират руските информационни агенции думите на Лавров.

Руският външен министър отправи остри критики и към германския си колега Йохан Вадефул, когото обвини в практикуване на „дипломация на семейната снимка“.

Външните министри на Г-20 отмениха общата снимка на участниците в срещата в Атланта. Малко преди началото ѝ Вадефул заяви, че „няма да има обща снимка, на която да се виждат нашите европейски партньори заедно с г-н Лавров“.

„Аз наричам това дипломация на семейната снимка“, заяви Лавров. „Ако най-важното за тях е как изглеждат на общата снимка и кой стои до тях, това казва всичко“, допълни той.

Източник: БТА    
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