България

Ден за размисъл преди балотажа: Какво е забранено до края на изборния ден

Предизборната агитация и оповестяването на социологически проучвания са забранени в периода преди вота. В неделя избирателните секции отварят в 7:00 ч.

31 октомври 2026, 07:26
Ден за размисъл преди балотажа: Какво е забранено до края на изборния ден
Източник: БТА

 

  • Днес е ден за размисъл преди втория тур на президентските избори в България, насрочен за 1 ноември. Предизборната агитация е забранена 24 часа преди вота и в самия изборен ден.
  • До края на изборния ден е забранено и оповестяването на социологически проучвания. Гласуването в неделя ще започне в 7:00 ч. и ще приключи в 20:00 ч., с възможност за удължаване до 21:00 ч., ако има чакащи избиратели.
  • Денят за размисъл е въведен в България през 1991 г., но липсва в периода 2009–2011 г. Подобни ограничения има в 16 държави от ЕС, като продължителността и обхватът им се различават.

Днес е ден за размисъл преди изборите за президент и вицепрезидент. Според Изборния кодекс (ИК) предизборната агитация е забранена 24 часа преди изборния ден, както и в самия изборен ден. Днес в полунощ приключи предизборната кампания за втория тур на изборите за президент и вицепрезидент, насрочен за неделя, 1 ноември.

На социологическите агенции е забранено да оповестяват под каквато и да е форма резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите в рамките на 24 часа преди изборния ден и до обявяването на края на изборния ден на територията на страната. Резултатите от социологическите проучвания се оповестяват след 20:00 ч. в изборния ден.

В неделя гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., ако пред секцията има негласували избиратели. В секциите извън страната гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., съответно в 21:00 ч. местно време.

Какво може и не може да се прави днес

  • Ден за размисъл

Денят за размисъл преди избори е въведен през 1991 г. след демократичните промени в България, но между 2009 и 2011 г. няма такъв ден.

Справка на страницата на Европейския парламент посочва, че в 16 държави членки на ЕС има период на мълчание (ден за размисъл) преди деня на вота за евродепутати. Обикновено този период започва 24 часа преди изборите и завършва след затварянето на избирателните секции. Такава е практиката в България, Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Латвия, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Испания. 

В Литва периодът на мълчание започва седем часа преди изборния ден, във Франция – от полунощ в събота, а в Словакия - 48 часа преди изборите.

В Нидерландия, макар че няма специални разпоредби, регламентиращи ден за размисъл, в деня на вота в изборните секции не се разрешава агитация.  

Ограниченията в различните страни членки варират, като някои държави забраняват в периода на тишина публикацията на социологически проучвания, агитация или политическа реклама.

Източник: БТА    
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