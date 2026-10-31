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Над 160 000 младежи излизат на протест в Германия - поколението Z иска промяна

Младежите настояват за повече инвестиции в образованието и се обявяват против задължителната военна служба. Властите очакват демонстрациите да преминат предимно мирно

31 октомври 2026, 08:27
Над 160 000 младежи излизат на протест в Германия - поколението Z иска промяна
Източник: БТА
  • Над 160 000 души се очаква да протестират в 34 германски града с искания за по-добро образование, по-ниски разходи за живот и срещу задължителната военна служба.
  • Демонстрациите са организирани от движението „Поколението Z поема нещата в свои ръце“ и са част от протестната вълна на младите в Европа.
  • Германските власти очакват мирни прояви, но предупреждават за възможни опити на екстремистки групи да предизвикат безредици.

Десетки хиляди студенти на протест в Германия

Над 160 000 души, основно младежи, се очаква да се включат в демонстрации днес в цяла Германия, вдъхновени от протестите в други европейски държави. Исканията на протестиращите ще са за по-добро образование и по-ниски разходи за живот, предаде Ройтерс.

Протестите са част от вълна от демонстрации, организирани от поколението Z в цяла Европа през тази година. В Сърбия активността на студентите помогна за свалянето на дългогодишния лидер на страната Александър Вучич чрез парламентарни избори, докато във Франция протестите прераснаха в безредици и грабежи.

Демонстрациите в Германия са организирани от активистката група „Поколението Z поема нещата в свои ръце“ и са планирани в 34 града, сред които Берлин, Франкфурт и Мюнхен. Групата се обявява против задължителната военна служба и настоява за по-големи инвестиции в образованието, тъй като много млади германци изпитват затруднения заради нарастващите разходи за живот.

Германия може да бъде застигната от бунтове като тези във Франция

Германските власти очакват демонстрациите днес, които съвпадат с празненствата за Хелоуин, да преминат предимно мирно. Те обаче предупредиха за възможни опити на екстремистки групи да се възползват от движението.

Според федералното министерство на вътрешните работи части от крайнолевите екстремистки среди в Германия, както и някои групи, свързани с чуждестранни екстремистки движения, са се включили в усилията за мобилизиране на подкрепа.

В Берлин някои търговски обекти по луксозния булевард „Курфюрстендам“ скриха витрините си с предпазни плоскости и планират да затворят по-рано днес заради опасения от възможни безредици по време на демонстрациите.

Протестите се провеждат в момент, когато Германия се опитва да съживи икономическия растеж и същевременно е изправена пред нарастващ натиск върху пенсионната система и обществените услуги заради пенсионирането на поколението на бейби бумърите и намаляването на населението в трудоспособна възраст.

Източник: БТА    
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