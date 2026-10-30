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България прие от Белгия кораб за противоминна борба

На досегашния белгийски военен кораб „Bellis“ с бордови номер М916 е присвоено почетното име „Бриз“

Николай Киров Николай Киров

30 октомври 2026, 21:44
България прие от Белгия кораб за противоминна борба
Източник: МО

В ъв Военноморската база в град Зеебрюге, Кралство Белгия, днес се проведе церемония по тържественото вдигане на българския военноморски флаг на  новопридобит кораб за противоминна борба. На досегашния белгийски военен кораб „Bellis“ с бордови номер М916 е присвоено почетното име „Бриз“.

Прехвърлянето на първия от четирите белгийски кораба е в изпълнение на Меморандума за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия относно придобиване на седем кораба за противоминна борба, подписан от министрите на отбраната на 8 юли 2026 г. С новата придобивка се усилват способностите на Военноморските сили за откриване и неутрализиране на минните заплахи, което е от ключово значение за стабилността в Черноморския регион.

България ще придобие седем кораба за противоминна борба

На церемонията в Зеебрюге присъстваха командирът на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов, командирът на Военноморските сили на Белгия контраадмирал Танги Ботман, българският посланик в Кралство Белгия Н. Пр. Наталия Узунова, посланикът на Република България в НАТО Николай Милков,  адмирали, генерали и офицери от Щаба на отбраната на Белгия и от Командването на българските Военноморски сили.

Източник: МО

Документът за предаване на кораба от Военноморските сили на Кралство Белгия и приемането му от Военноморските сили на Република България беше подписан от белгийския национален директор по въоръженията генерал-лейтенант Бернард Фалег и от контраадмирал Кирил Михайлов.

След необходимата подготовка, корабът ще се пребазира във Военноморска база Бургас. Старши национален представител на борда на кораба по време на плаването ще бъде капитан І ранг Йордан Йорданов, командир на дивизион противоминни кораби от Флотилия бойни и спомагателни кораби,  в чийто корабен състав ще бъде зачислен „Бриз“.

България започва проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци

Седемте минни ловци от клас „Трипарти“, които през следващите години ще бъдат придобити от България, ще осигурят значително увеличаване на българския принос за цялостния отбранителен потенциал на НАТО на източния фланг на Алианса.

Източник: МО

 

Редактор: Николай Киров
Източник: МО    
Военноморски сили Противоминна борба
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