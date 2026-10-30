Десетки хиляди протестираха срещу Мелони в цяла Италия

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Д есетки хиляди хора излязоха по улиците в цяла Италия на протести срещу дясното правителство на премиера Джорджа Мелони, предаде ДПА.

Демонстрации се състояха в големи градове, сред които Рим, Милано и Торино.

Източник: AP/БТА

В рамките на националния ден на протестите бяха организирани прояви и в по-малки населени места, като демонстрации са планирани в около 50 града в страната. В много от протестите се включиха ученици и студенти, а независимият Основен синдикален съюз призова за стачни действия в няколко сектора, включително градския и междуградския обществен транспорт и здравеопазването.

Източник: AP/БТА

Силите за сигурност бяха мобилизирани в голям брой заради опасения от евентуални прояви на насилие. В Торино тази сутрин се стигна до сблъсъци между демонстранти и полицията.

Протестите са насочени срещу коалиционното правителство на Мелони, съставено от три десни и консервативни партии, което е на власт от 2022 г. Демонстрантите обвиняват правителството за високата инфлация, която в момента е 4,3%, ниските заплати и големите разходи за отбрана. Студентите настояват вместо това да бъдат отпуснати повече средства за училищата и университетите.

Източник: AP/БТА

Нарушенията в градския и междуградския обществен транспорт останаха ограничени през първата половина на деня.

Властите обявиха засилени полицейски проверки и мерки за сигурност в редица градове с цел предотвратяване на безредици.

Източник: AP/БТА

В Рим бяха засилени мерките за сигурност около Колизеума – най-посещаваната туристическа забележителност в Италия, а катедралата в центъра на Милано също беше поставена под особена охрана.

Предишни демонстрации, особено в Милано, са прераствали в сериозни безредици след първоначално мирни протестни прояви. Участниците в днешните протести бяха призовани да не носят качулки или каски.