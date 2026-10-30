България

Основният индекс на БФБ достигна рекорден връх

SOFIX e създаден на 20 октомври 2000 г. с начална стойност от 100 пункта.

Николай Киров Николай Киров

30 октомври 2026, 18:23
Основният индекс на БФБ достигна рекорден връх
Източник: БГНЕС

О сновният индекс на Българска фондова борса (БФБ) нарасна до най-високото ниво в своята 26-годишна история, след като днес записа ръст от 15,34 на сто или 281,97 пункта до 2120,40 пункта. Досегашното най-добро постижение на SOFIX при затваряне на търговията бе 1952,4 пункта, отчетено на 15 октомври 2007 година или преди 19 години.

Индексът на сините чипове бележи ръст от 83 на сто от началото на годината, след като приключи 2025 година на ниво от 1156,43 пункта.

Еврото изстреля нагоре Българската фондова борса

Възходящата тенденция на SOFIX се прояви преди присъединяването на България към еврозоната и се засили през 2026 година, посочват от БФБ в съобщение след края на днешната търговска сесия. През януари бяха постигнати високи резултати, след което последва корекция. Чрез последователния ръст на индекса, както и чрез повишаването на рейтинга на капиталовия пазар от MSCI до граничен пазар (frontier market), 2026 година се очертава да е годината, в която БФБ загатва своя потенциал и нови възможности за развитие и растеж на бизнеса, пише в съобщението.

SOFIX e създаден на 20 октомври 2000 г. с начална стойност от 100 пункта. Той е първият официален борсов индекс в България. SOFIX включва 15 от водещите компании, търгувани на Българска фондова борса, като при изчисляването му се отчита пазарната капитализация и свободно търгувания обем акции, припомнят от БФБ.

По време на днешната сесия основен генератор за постигнатия дневен ръст бе „Еврохолд България“ АД.

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Акциите на компанията поскъпнаха с 60,45 на сто до 4,3 евро за брой, като това се случи след 190 сделки за 101 797 лота, записали оборот от 376 761 евро. През тази седмица от холдинга обявиха, че предприемат действия за листване на акциите си на Франкфуртската фондова борса, а в последствие съобщиха, че са подали и заявление за преместване на книжата си на сегмента на БФБ EuroBridge, който дава възможност за едновременна търговия на борсите в София и Франкфурт.

"До датата на преместването акциите на Дружеството продължават да се търгуват на Сегмент акции „Премиум“ на Основния пазар на БФБ, както и на Основния пазар на Варшавската фондова борса“, посочиха от компанията.

При успешна реализаиция на операцията, "Еврохолд България" АД ще стане третата българска компания, чиито акции се търгуват на борсата във Франкфурт след "Шелли груп" ЕД и "Сирма груп" АД

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мартин Леков    
рекорден ръст SOFIX Българска фондова борса
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