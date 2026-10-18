Свят

След Франция и Белгия: Протести избухнаха и в Италия

Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия

Василена Василева Василена Василева

18 октомври 2026, 10:39
След Франция и Белгия: Протести избухнаха и в Италия
Източник: EPA/БГНЕС

И талианската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия, след като протестиращи я замеряха с камъни и други предмети в центъра на Милано. Безредици избухнаха и в Болоня, където бяха извършени седем ареста. Това съобщиха "Ройтерс" и италианската агенция АНСА.

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В Милано сблъсъците се разразиха на площад „Дуомо“ пред готическата катедрала, след като част от участниците в демонстрация срещу високите разходи за живот започнаха да хвърлят камъни, павета и други предмети по полицията. Някои от протестиращите бяха с маски и тъмни дрехи.

Източник: EPA/БГНЕС

Полицията се опита да разпръсне групите и да освободи търговската галерия „Виторио Емануеле II“, разположена до площада. Заради безредиците магазините затвориха, а туристи напуснаха района. Бяха подпалени барикади, а част от търговските обекти бяха разграбени.

Според публикации на италианските медии около 50 души са задържани в Милано, като сред тях има и непълнолетни. Агенция АНСА съобщи за четирима ранени полицаи и около 20 души, получили медицинска помощ в района на площада и улица „Кордузио“. Метростанция „Дуомо“ беше затворена по време на сблъсъците.

  • Сблъсъци и в Болоня

В северния италиански град Болоня полицията използва водни оръдия, за да разпръсне протестиращите, след като демонстрацията прерасна в насилие. Седем души са задържани, съобщи АНСА.

Безредици имаше и в други италиански градове, включително Торино. Вълната от протести е насочена срещу високите разходи за живот и влошаването на обществените услуги.

Източник: EPA/БГНЕС
  • Протестите се разпространяват в Европа

Сблъсъците в Италия се случват на фона на масови демонстрации във Франция, където на 17 октомври протестиращи излязоха по улиците заради поскъпването на живота, инфлацията и проблемите в обществените услуги.

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В редица френски градове протестите прераснаха в насилие, палежи и нападения срещу обществени сгради и търговски обекти. По данни, разпространени от френските власти и международните медии, са задържани над 1200 души, а около 150 полицаи са ранени.

Демонстрации имаше и в Белгия. В Брюксел полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу протестиращи, а в град Лиеж също се стигна до намеса на силите на реда. Студенти протестират срещу увеличаването на разходите за образование и планирани реформи, за които се опасяват, че ще ограничат достъпа до висше образование.

В Португалия хиляди хора излязоха на улицата срещу високите разходи за живот, ниските заплати и трудностите при намирането на достъпно жилище.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters, Internazionale, ANSA, Al Jazeera    
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