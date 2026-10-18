След Франция и Белгия: Протести избухнаха и в Италия

И талианската полиция използва сълзотворен газ и водни оръдия, след като протестиращи я замеряха с камъни и други предмети в центъра на Милано. Безредици избухнаха и в Болоня, където бяха извършени седем ареста. Това съобщиха "Ройтерс" и италианската агенция АНСА.
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Youth protests from France are spreading across Europe, with demonstrations in Portugal, Belgium, Italy, Greece, Spain, Albania, Germany and Austria. Alberto Alemanno, professor at HEC Paris, cites underfunded education, rising costs and uncertain graduate prospects. https://t.co/dgcFxh0uWz— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 18, 2026
В Милано сблъсъците се разразиха на площад „Дуомо“ пред готическата катедрала, след като част от участниците в демонстрация срещу високите разходи за живот започнаха да хвърлят камъни, павета и други предмети по полицията. Някои от протестиращите бяха с маски и тъмни дрехи.
Полицията се опита да разпръсне групите и да освободи търговската галерия „Виторио Емануеле II“, разположена до площада. Заради безредиците магазините затвориха, а туристи напуснаха района. Бяха подпалени барикади, а част от търговските обекти бяха разграбени.
Според публикации на италианските медии около 50 души са задържани в Милано, като сред тях има и непълнолетни. Агенция АНСА съобщи за четирима ранени полицаи и около 20 души, получили медицинска помощ в района на площада и улица „Кордузио“. Метростанция „Дуомо“ беше затворена по време на сблъсъците.
👥 Si contano decine di feriti, 50 i fermati, la metà minorenni, dopo gli scontri in Piazza Duomo a Milano a margine del corteo di «Italia in piazza». La protesta, prima che degenerasse, era rivolta contro il carovita e contro il governo. Video di Local Team. https://t.co/3jOEkZEBHN— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) October 18, 2026
- Сблъсъци и в Болоня
В северния италиански град Болоня полицията използва водни оръдия, за да разпръсне протестиращите, след като демонстрацията прерасна в насилие. Седем души са задържани, съобщи АНСА.
Безредици имаше и в други италиански градове, включително Торино. Вълната от протести е насочена срещу високите разходи за живот и влошаването на обществените услуги.
- Протестите се разпространяват в Европа
Сблъсъците в Италия се случват на фона на масови демонстрации във Франция, където на 17 октомври протестиращи излязоха по улиците заради поскъпването на живота, инфлацията и проблемите в обществените услуги.
Париж гори: Протестиращи палят и грабят, полицията използва сълзотворен газ
В редица френски градове протестите прераснаха в насилие, палежи и нападения срещу обществени сгради и търговски обекти. По данни, разпространени от френските власти и международните медии, са задържани над 1200 души, а около 150 полицаи са ранени.
French police clashed with protesters and rioters across France on Saturday as around 550,000 people joined nationwide protests, including 110,000 in Paris. https://t.co/yqCumaHBBp— Clash Report (@clashreport) October 17, 2026
Демонстрации имаше и в Белгия. В Брюксел полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу протестиращи, а в град Лиеж също се стигна до намеса на силите на реда. Студенти протестират срещу увеличаването на разходите за образование и планирани реформи, за които се опасяват, че ще ограничат достъпа до висше образование.
В Португалия хиляди хора излязоха на улицата срещу високите разходи за живот, ниските заплати и трудностите при намирането на достъпно жилище.