Времето се разваля в деня за размисъл: Дъжд, облаци и сняг над 1800 метра

През следващото денонощие ще бъде облачно. На много места, главно в западните и централните райони, ще има превалявания от дъжд. В повечето места ще бъде почти тихо, а в Източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, за София - около 7°, максималните - между 10° и 15°, за София - около 11°. Атмосферното налягане е около и малко по-високо от средното за месеца.

В планините ще бъде облачно. Главно в западните и централните масиви ще вали дъжд, а в местата над 1800 метра надморска височина и сняг. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 3°.

Прогнозни температури на НИМХ за събота, 31 октомври Източник: НИМХ

По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 13°-14°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 59 мин. и залязва в 17 ч. и 21 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 22 мин. Луната в София залязва в 12 ч. и 56 мин. и изгрява в 22 ч. и 2 мин. Фаза на Луната: един ден преди последна четвърт.

В неделя и понеделник ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, в планините над около 1500 - 1600 метра – от сняг. Има повишена вероятност на места валежите да са значителни. В Рило-Родопската област ще има и гръмотевици.

Ще духа умерен и силен източен вятър, в Източна България изток-североизточен. Температурите ще са с малък дневен ход: минималните ще са сравнително високи, а максималните ще са в по-широки граници, от около 7°-8° до 15°-17°.