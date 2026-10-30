България

Возих Васко от Калашниците след катастрофата

Бях наемник в Афганистан за пари, сега в линейката е за чест и слава, казва той в Телеграфно подкастът

30 октомври 2026, 19:43
Возих Васко от Калашниците след катастрофата
Източник: Телеграфно подкастът

„Аз возих баш главния гонкаджия Васко от Калашниците с линейката. Но разбрахме кой е чак след като го закарахме в болница и дойдоха следователи да го разпитват“.

Това разказа в новия епизод на Телеграфно подкастът шофьорът на линейка от Спешна помощ-София Васил Василев. На пръв поглед съвсем обикновен човек, но всъщност той е бил 3 години наемен войник в Афганистан и е видял ужаса на войната. „Как от Афганистан си стигнал до линейката, защо взимаш това решение?“. „Там бях за пари. Наемничеството е за пари. Вече при линейката е за чест и слава“, отговаря той.

Охраната на военни обекти в зони на конфликт и карането на линейка по софийските булеварди в час пик на пръв поглед нямат нищо общо. Но за Васил Василев и двете професии изискват желязна психика, бързи реакции и пълно себеотдаване.

Защо един българин заминава за Афганистан?

Престоят му в едни от най-опасните зони – Джалалабад и Кандахар между 2017 и 2019 г. – е провокиран от ясна и пряма причина: финансовата стабилност.

За пари. Всичко е за пари. В наемничеството няма да работиш за слава, за медали, за благодарности и грамоти... Всичко е за пари.“

След години служба в българските военни и спасителни структури (Гражданска защита, Пожарна безопасност и ракетно поделение), той взема решението да потърси по-добро заплащане. Макар семейството му да реагира със смесени чувства и притеснения, Васил заминава на военен контракт. Британския мениджмънт на базата в Джалалабад вместо да осигури модерно американско оръжие, купува автомати Калашников на старо.

Англичаните бяха купили от талибаните калашници. От един контейнер с автомати едва събрахме 200 автомата, да имаме да работим.“

За Васил обаче АК-47 си остава най-надеждното оръжие, което не би заменил дори за американските пушки M4 / AR-15:

За мене това е много хубаво оръжие, което е безотказно. Не бих го сменил за американската пушка, каквото и да си говорим.“

В друг куриозен момент напрежението в базата достига връх заради дрон в небето, за който никой не е предупредил пазачите. За малко да се стигне до „приятелски огън“, преди по станцията да съобщят, че това е обучаващ полет.

Източник: Телеграфно подкастът

Военно обучение и казарма: Трябва ли да се върне?

Като човек с богат опит в рискови среди, Васил е категоричен за необходимостта от подготовка на младите хора, но без излишна носталгия по миналото.

Трябва да има казарма, да. Но не във вида, в който е била едно време – две години наборна служба. Трябва да има военно обучение, младото поколение да има досег с оръжието, за да може да защити сам себе си.“

Според него разликата между филмите и игрите на Плейстейшън и реалността на бойните действия е огромна. Той не крие скептицизма си спрямо младите без реален опит:

Не можеш да хванеш човек от улицата, да му дадеш автомат и да отидеш да вардиш някого и да си играем на войници – не стават така нещата.“

От жегата 56°C до софийския асфалт: Борбата в Спешна помощ

Днес Васил спасява животи по улиците на София. Смяната на бойното поле със Спешна помощ носи нови предизвикателства — трафик, липса на пътна култура у шофьорите и екстремно бързо шофиране.

За 2 милиона в София работят между 6, 10, 12 екипа... Няма как хората да искат, като вдигнат телефона, на 2-рата или 3-тата минута линейката да е пред тях.“

Източник: Телеграфно подкастът

Относно шофирането на линейката в критични ситуации и случаите на тежки инфаркти или ПТП, той споделя с усмивка за напрежението зад волана:

Като спрях линейката, пушеше отвсякъде — спирачки, накладки, дискове, кълбета дим... Повече от 130–140 не може да вдигне, това е бус.“

Психиката на спасителя

Как се оцелява психически след срещата с тежки катастрофи и умиращи хора? За Васил ключът е умението да не пренасяш трагедиите у дома:

Съболезнования за близките, но не можеш да си трупаш всичко в тебе, защото в един момент ще изпушиш. Забравяш го.“

Какво още разказа Васил Василев за катастрофата на Челопешко шосе, за атаките с ракети в Афганистан и за младите с телефони на пътя, които не правят път на линейките – вижте в Телеграфно подкастът в Youtube.

Източник: Телеграфно подкастът    
Телеграфно подкастът
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Русия: Европейците няма да участват в преговорите за Украйна

Русия: Европейците няма да участват в преговорите за Украйна

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

Новият гигант в Холивуд: Защо Paramount надделя над Netflix за Warner Bros. и създаде Skydance

biss.bg
Отличен 6, Renault Clio е един от най-икономичните хибриди

Отличен 6, Renault Clio е един от най-икономичните хибриди

carmarket.bg
<p>Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа</p>
Ексклузивно

Путин заяви готовност за възстановяване на отношенията с Европа

Преди 15 часа
<p>Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство</p>
Ексклузивно

Нетаняху печели изборите в Израел, но не успява да си осигури мнозинство

Преди 15 часа
<p>Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември</p>
Ексклузивно

Започва акция „Зима“: Засилени проверки от 1 ноември

Преди 16 часа
Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври
Ексклузивно

Валежи от дъжд и сняг ни очакват в последния работен ден за октомври

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Луксозен автомобил едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър

Луксозен автомобил едва не се вряза в жилищна сграда в Несебър

България Преди 23 минути

Автомобилът премина през ниска бетонна ограда и влезе в двора

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Свят Преди 45 минути

Това е четвъртият случай на загуба на Су-57 през 2026 г.

Разкриха как 700 000 евро изчезнаха в Букурещ

Разкриха как 700 000 евро изчезнаха в Букурещ

Свят Преди 3 часа

Коридорът за достъп обаче е бил под наблюдение

Основният индекс на БФБ достигна рекорден връх

Основният индекс на БФБ достигна рекорден връх

България Преди 4 часа

SOFIX e създаден на 20 октомври 2000 г. с начална стойност от 100 пункта.

Тир се обърна и блокира АМ "Тракия"

Тир се обърна и блокира АМ "Тракия"

България Преди 5 часа

В задръстването са станали и няколко леки катастрофи

Mечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение

Mечка нахлува три пъти в къща за гости и заведение

България Преди 5 часа

След улавянето мечката ще бъде упоена от специалисти и транспортирана до подходящо естествено местообитание

Златото и среброто поевтиняха до най-ниските си нива от година

Златото и среброто поевтиняха до най-ниските си нива от година

Парите ни Преди 5 часа

Тройунция злато вече струва 3937 долара, а среброто падна под 50 долара

"Правиш го само за камерите!": 11-годишният син на Кортни Кардашиян я разобличи в ефир

"Правиш го само за камерите!": 11-годишният син на Кортни Кардашиян я разобличи в ефир

Любопитно Преди 5 часа

11-годишният Рейн Дисик откровено заяви на майка си, че се прави на романтична само за сметката на риалити шоуто The Kardashians

Младеж преби и изнасили 18-годишна в Кюстендил

Младеж преби и изнасили 18-годишна в Кюстендил

България Преди 5 часа

Сексуалното насилие е извършено в условията на опасен рецидив

.

Лекари предупреждават: Не купувайте противогрипни ваксини от съмнителни източници

България Преди 6 часа

Противогрипните ваксини по националната програма започват да се доставят поетапно при личните лекари, а д-р Гергана Николова предупреди за рисковете от покупка на препарати от нерегламентирани източници и без спазена хладилна верига

<p>Радев:&nbsp;Българските граждани няма да бъдат повече унижавани</p>

Радев: Преди минути извадиха България от "сивия списък" за пране на пари

България Преди 6 часа

Радев: Българските граждани няма да бъдат повече унижавани

Исторически прецедент: Папа Лъв XIV гласува на изборите в САЩ

Исторически прецедент: Папа Лъв XIV гласува на изборите в САЩ

Свят Преди 6 часа

Роденият в Чикаго папа Лъв XIV упражни правото си на вот по пощата за междинните избори в САЩ. Ватиканът потвърди, че това е първият случай в историята, в който глава на Римокатолическата църква гласува на американски общи избори

Слави Трифонов обяви, че закрива телевизия „7/8“: „Отново ще се срещнем на бойното поле“

Слави Трифонов обяви, че закрива телевизия „7/8“: „Отново ще се срещнем на бойното поле“

България Преди 6 часа

„Мразя да се обяснявам. Затова ще карам директно и направо. България е държавата, в която всичко може и нищо не може. В конкретния случай не може да има малка частна телевизия“, написа Трифонов в социалната мрежа

Лекарите специализанти вече не могат да получават по-малко от 1550,50 евро

Лекарите специализанти вече не могат да получават по-малко от 1550,50 евро

Парите ни Преди 6 часа

По-високи заплати и нова дигитална платформа за младите лекари в България

Бил Гейтс с мрачно предупреждение: ИИ може да излезе от контрол до 3-4 години

Бил Гейтс с мрачно предупреждение: ИИ може да излезе от контрол до 3-4 години

Любопитно Преди 6 часа

Основателят на Microsoft сравнява навлизането на изкуствения интелект с еволюционно събитие и настоява за въвеждане на данък върху алгоритмите

<p>Самолетът, с който избяга Болсонаро, е платен от САЩ</p>

Самолетът, с който избяга Болсонаро, е платен от банкова сметка в САЩ

Свят Преди 6 часа

Подробностите около бягството му са неясни

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg

Защо питбулите имат лоша репутация?

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно в следващите дни

sinoptik.bg
1

"Не се сърди, човече" в теснолинейката

sinoptik.bg

Малките удоволствия на големите момичета: Защо петък вечер има своя магия

Edna.bg

Какво се случва под душа на Риана? Певицата разкри забавна тайна за любимия си

Edna.bg

Исторически дебют: Никола Цолов завърши 12-и в първата си тренировка във Формула 1

Nova.bg

Франция публикува кадри на дрона, ударил CONTSHIP JET

Nova.bg