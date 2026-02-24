България

Старт на регистрацията за парламентарните избори през април 2026 г.

Кампанията започва на 20 март, а депозитът за участие е 1278,23 евро.

24 февруари 2026, 07:47
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители
МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни

МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни
Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков

Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков
Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро

Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро
Кабинетът

Кабинетът "Гюров" отпуска 65 млн. евро за изборите на 19 април
Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?

Софтуерен „глич“ в сметките за ток: Какво представлява невидимата грешка и как да си върнем парите?
Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

Къде са 4,4 милиарда лева? 86% са прибрани в БНБ

"Да се говори срещу Сарафов е самоубийство": Бивш окръжен прокурор говори за натиск и "заболяване" в прокуратурата

О т днес Централната избирателна комисия (ЦИК) започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за народни представители, насрочени на 19 април 2026 г., съобщават на сайта на комисията.

Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

ИТН с тежки обвинения срещу вицепремиера Стоил Цицелков

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17:00 часа на 4 март 2026 г. и се извършва по реда на Решение № 4438-НС от 19 февруари 2026 г.

Към заявлението за регистрация за изборите се представя и списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията. До 7 март Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГРАО) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството извършва проверка на подписките, представени от партиите и коалициите. 

Кой е Стоил Цицелков - кандидат за заместник премиер в служебното правителство (БИОГРАФИЯ)

Партиите и коалициите внасят безлихвен депозит за участие в изборите в размер на 1278,23 евро. На сайта на ЦИК е публикувана и банковата сметка на комисията в Българската народна банка, на която да постъпват депозитите.   

На 19 февруари ЦИК прие хронограма за изборите за народни представители на 19 април т. г., съобщиха от комисията. Според хронограмата до 4 март ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания, която ще започне от 00:00 ч. на 20 март.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
ЦИК Избори за народни представители Регистрация на партии Регистрация на коалиции Срокове за регистрация Подписка на избиратели Депозит за избори Предизборна кампания Хронограма на изборите 19 април 2026
Последвайте ни

По темата

Старт на регистрацията за парламентарните избори през април 2026 г.

Старт на регистрацията за парламентарните избори през април 2026 г.

Полицай загина при експлозия пред гара в Москва

Полицай загина при експлозия пред гара в Москва

Днес е празник! Не пипайте нож или ножица

Днес е празник! Не пипайте нож или ножица

Президентът на САЩ отрече твърдения за разкол с военните по темата Иран

Президентът на САЩ отрече твърдения за разкол с военните по темата Иран

Пенсионирането става по-трудно

Пенсионирането става по-трудно

pariteni.bg
Най-популярните методи за кражба на кола чрез хакерски трикове

Най-популярните методи за кражба на кола чрез хакерски трикове

carmarket.bg
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 13 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 9 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 10 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Среща на върха&nbsp;в Женева за ядреното разоръжаване&nbsp;</p>

САЩ водят преговори с Русия и Китай за нов международен договор за ядрените оръжия

Свят Преди 17 минути

Преговорите в Женева целят да разширят контрола над ядрените арсенали след изтичането на договора „Нов СТАРТ“

<p>Военен хеликоптер катастрофира&nbsp;в Перу - няма оцелели на борда</p>

15 загинали при падане на военен хеликоптер в Перу

Свят Преди 23 минути

Трагичният инцидент включва четирима членове на екипажа и 11 пътници, сред които седем непълнолетни

<p>&quot;Купувачо, бъди нащрек!&quot;&nbsp;- нова търговска офанзива на&nbsp;Тръмп</p>

"Купувачо, бъди нащрек!" - Тръмп заплаши с по-високи мита след решение на Върховния съд на САЩ

Свят Преди 1 час

Президентът предупреди, че ще използва други търговски закони, ако партньорите нарушат договореностите.

<p>Експлозия в открито море - Вашингтон удари по трафикантите</p>

Видео показва експлозия на лодка след удар на САЩ в Карибско море

Свят Преди 1 час

Операцията предизвика нови критики заради действия в международни води

Родени гении: Три зодии с изключителен ум и шесто чувство

Родени гении: Три зодии с изключителен ум и шесто чувство

Любопитно Преди 2 часа

Тези зодиакални знаци съчетават проницателност и интуиция, което води до мъдри инстинкти, духовни прозрения, находчиво решаване на проблеми и силни аури

<p>Революция в администрацията, освобождават ни от ролята на куриери</p>

Революция в администрацията: Принципът „епизод от живота“ ни освобождава от ролята на куриери

България Преди 2 часа

<p>24 февруари: Денят, в който от календара &bdquo;изчезнаха&ldquo; 14 дни</p>

24 февруари: Денят, в който от календара „изчезнаха“ 14 дни

Любопитно Преди 2 часа

БезГранично: Португалия - икономически перспективи и ключови стъпки за бизнес

БезГранично: Португалия - икономически перспективи и ключови стъпки за бизнес

БезГранично Преди 2 часа

Какво трябва да знае всеки чуждестранен предприемач и специалист, който планира кариера в Португалия

4 години от сутринта, в която Путин обяви война на света (ОБЗОР)

4 години от сутринта, в която Путин обяви война на света (ОБЗОР)

Свят Преди 2 часа

Хронология на съпротивата: Как Украйна оцеля, защо Западът се поколеба и какъв нов световен ред се ражда от руините на Бахмут и Мариупол

От дъжд до сняг и силен вятър, как ще се промени времето

От дъжд до сняг и силен вятър, как ще се промени времето

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Погледнете нагоре! Наблюдаваме „парад на планетите“ този уикенд

Погледнете нагоре! Наблюдаваме „парад на планетите“ този уикенд

Любопитно Преди 11 часа

Тази събота Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн ще могат да се наблюдават с просто око при ясно небе. Уран и Нептун ще бъдат видими само с бинокъл или телескоп

Синдромът на Турет в центъра след расистка обида на церемонията БАФТА – ето какво представлява

Синдромът на Турет в центъра след расистка обида на церемонията БАФТА – ето какво представлява

Свят Преди 11 часа

Синдромът на Турет е нелечимо неврологично състояние, което предизвиква неволни звуци или движения, известни като тикове

Явор Серафимов

Зам.-главният секретар на МВР Явор Серафимов: В болница съм

България Преди 12 часа

Бившият директор на ГДБОП и настоящ заместник главен секретар на МВР се свърза с NOVA, за да направи това уточнение във връзка с апела на вътрешния министър от тази вечер към медиите

Синът на Роб Райнър отрече вината си за смъртта на родителите си

Синът на Роб Райнър отрече вината си за смъртта на родителите си

Свят Преди 12 часа

Според обвинението, Ник е намушкал смъртоносно родителите си в дома им в ранните сутрешни часове на 14 декември 2025 г., след което е избягал от мястото

Фицо: Словакия ще спре извънредния износ на електроенергия за Украйна

Фицо: Словакия ще спре извънредния износ на електроенергия за Украйна

Свят Преди 13 часа

Електроенергията от Унгария и Словакия съставлява около 70 процента от вноса на Украйна и е от изключителна важност за страната

Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА

Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА

Любопитно Преди 14 часа

Робърт Арамайо извървя пътя от престижното нюйоркско училище „Джулиард“ до ключови роли в „Игра на тронове“ и „Властелинът на пръстените: Пръстените на властта“. Днес той вече е двоен носител на наградата БАФТ

Всичко от днес

От мрежата

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Хиляди на кастинг за "Спасители на плажа"

sinoptik.bg
1

Пожарникари спасиха заклещено коте

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 24 февруари, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 24 февруари, вторник

Edna.bg

Монтана обяви раздяла

Gong.bg

Левски отново преговаря с Кареасо

Gong.bg

Жива верига пред блок в „Студентски град“ заради спорен строеж, който заплашва да блокира достъпа до сградата

Nova.bg

Четири години от началото на войната в Украйна (СНИМКИ)

Nova.bg