Президентът на САЩ отрече твърдения за разкол с военните по темата Иран

Според Тръмп генерал Дан Кейн не е възразявал срещу евентуални действия

24 февруари 2026, 07:02
Президентът на САЩ отрече твърдения за разкол с военните по темата Иран
А мериканският президент Доналд Тръмп опроверга днес медийни публикации, според които председателят на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ генерал Дан Кейн го е предупредил да не предприема пълномащабна военна интервенция в Иран, предаде Франс прес.

"Генерал Кейн, както всички нас, би предпочел да не вижда война, но ако бъде взето решение за военна интервенция срещу Иран, той е на мнение, че това би било нещо, което лесно би могло да бъде спечелено", написа президентът на САЩ в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

Тръмп за Иран: Никой не знае какво ще направя

"Решението го вземам аз и бих предпочел да сключа сделка, отколкото да не сключа такава, а ако не я сключим, това ще е един много лош ден за тази страна (Иран), и за съжаление, за нейния народ. Предвид това, че те (иранците) са велики и страхотни, не би трябвало да им се случи нещо толкова лошо", добави Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
