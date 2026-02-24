Днес е празник! Не пипайте нож или ножица

В православния календар има празници в чест на важни събития от живота на Църквата, съответно на видни свети личности. Такива събития са и свързаните със свещените останки на някои от най-почитаните светци. А свети Йоан Предтеча и Кръстител безспорно е най-велик от хората в историята на човечеството. Неслучайно Иисус Христос е казал за него: „Между родените от жени няма по-голям от Йоан Кръстител“.

И както няколко пъти през годината почитаме паметта на Божията майка, света Дева Мария, така и свети Йоан Предтеча се чества по различни поводи от живота му: зачатие, рождение, смърт, кръщението на Спасителя. А днес празнуваме първото и второто намиране на неговата глава.

За отсичането на главата на Кръстителя пише евангелист Матей. По искане на танцьорката Саломе, подучена от майка ѝ Иродиада, цар Ирод Антипа заповядал да убият Йоан, държан в затвор заради изобличенията си срещу поведението на владетеля.

Тогава Йоановите ученици отишли, взели тялото му и го погребали. Но паметта за свети Йоан Предтеча се запазила и учението му за искрено покаяние и промяна на живота според Божия закон продължило да се разпространява. Святата му личност била на голяма почит в Църквата, почитали и неговите свети мощи.

Според преданието отсечената глава била заровена някъде от служителите в двореца. Една от ученичките на Иисус Христос, Йоана, жена на Иродовия домакин Хуза, знаела това място. С нейна помощ главата била погребана на Елеонската планина, а през IV в. била открита и съхранявана като свещена ценност. В следващите векове заради нападения над Йерусалим от перси и араби светинята е загубена и е намерена през VIII в., отнесена е в град Емеса (днес Хомс в Западна Сирия), а оттам – в Цариград. При кръстоносните походи е отнесена на запад.

Народи поверия и традиции

Народният опит сочи, че по времето на 24 февруари можем да разберем каква ще бъде предстоящата пролет. Ако сутринта е белязана от тежка слана, гответе се за късно и мразовито настъпване на пролетта. Обратното – силната песен на птиците е сигурен знак, че топлото време ще подрани. Облачното небе на запад пък предупреждава за наближаващи валежи от сняг или дъжд.

Денят е изпълнен със специфични ограничения, насочени към запазването на благополучието в дома. Смята се, че е опасно да се борави с всякакви остри инструменти (дори ножици и ножове), затова хлябът не се реже, а се чупи единствено с ръце.

За да не си отиде късметът от домакинството, на този ден не се пере и не се секат дървета. По отношение на трапезата съществува интересно поверие, че не бива да се консумират плодове и зеленчуци, които са червени и с кръгла форма.

В православната традиция денят е посветен на Свети Йоан Кръстител. Християните се молят на светеца за: