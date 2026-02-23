Украйна: Атентатът в Лвов е дело на Русия, има арестуван

У краинските власти съобщиха, че 33-годишна жена, обвинена в планиране и извършване на бомбения атентат по руски нареждания, е била задържана приблизително 10 часа по-късно от органите на реда и украинската служба за вътрешна сигурност близо до границата с Полша.

Жената е жителка на северозападния Ривненски регион на Украйна и е била открита близо до град Старий Самбир, приблизително на 21 километра от полската територия, съобщи полицията, цитирана от Newsweek.

Две изображения, публикувани от украинските власти, показват неидентифицирана жена в тъмно палто, маратонки и анцуг. Лицето на предполагаемата извършителка е замъглено на снимките.

Украинската полиция твърди, че жената е изработила и поставила взривни устройства от името на руските специални служби и може да бъде изправена пред доживотен затвор.

„Има всички основания да се смята, че престъплението е извършено по нареждане на Русия“, заяви в неделя министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко. „Това не е първият път, когато врагът целенасочено създава смъртоносни капани за украинските служители на реда. И използва наши вербувани граждани, за да го направи“.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Клименко го е информирал за инцидента и че разследващите ще получат „всички необходими ресурси“.

A cynical and brutal terrorist act is being investigated in Lviv. There were two explosions, and the second occurred after emergency services had already arrived at the scene. Twenty-five people were injured. Tragically, one person – a 23-year-old police officer – was killed. My… pic.twitter.com/sWV7YFMjs0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 22, 2026

Междувременно полицейският служител, който загина при това, което властите нарекоха „терористичен акт“ в Западна Украйна рано в неделя, е идентифициран като 23-годишната Виктория Шпилка.

Властите съобщиха, че още 25 души са били ранени, когато две самоделни взривни устройства, поставени в кофи за боклук в град Лвов, са детонирани около 00:30 ч. местно време в неделя.

Fucking 🇷🇺 bastards!

These bastards carefully planned and carried out a terrorist attack against the police in Lviv with the aim of destabilizing Ukraine.

Specifically against the police!

2 explosions.

One policewoman died.

14 were injured!



We have to destroy the orcstan.… pic.twitter.com/oSgd10cvFf — Andrii fella (@andrii_soloviov) February 22, 2026

Органите на реда са реагирали на сигнал на гореща линия, а първата експлозия е била чута малко след пристигането на първите екипи на мястото, се казва в изявление на националната полиция на Украйна. Втора експлозия е била съобщена, когато още служители са пристигнали на мястото.

Единадесет души са били хоспитализирани, включително шестима служители на реда, описани като в „тежко състояние“.