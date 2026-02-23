Синът на Роб Райнър отрече вината си за смъртта на родителите си

32-годишният Ник Райнър се призна за невинен по две обвинения в убийство от първа степен във връзка със смъртта на родителите си – известния режисьор Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър Райнър, убити през декември 2025 г, пише PEOPLE.

С обръсната глава и облечен в кафяв затворнически гащеризон, Ник се яви в понеделник, 23 февруари, във Висшия съд на Лос Анджелис пред съдия Тереза Макгонигъл. Той беше придружен от обществения си защитник Кимбърли Грийн, която пое делото през януари, след като предишният адвокат Алън Джаксън се оттегли.

Според обвинението на Окръжната прокуратура на Лос Анджелис, Ник е намушкал смъртоносно родителите си в дома им в престижния квартал Брентвуд в ранните сутрешни часове на 14 декември 2025 г., след което е избягал от мястото. Той е обвинен в две убийства от първа степен със специални обстоятелства, включително използването на нож.

При евентуална присъда за виновен Ник Райнър може да получи доживотен затвор без право на замяна или дори смъртно наказание.

Властите арестуваха Ник още в нощта на 14 декември – малко след като телата на родителите му бяха открити. Оттогава той остава в ареста без право на освобождаване под гаранция.

Дъщеря им Роми – откри тялото на баща си в дома им. По-късно тя научи, че и майка ѝ Мишел е починала. Пожарната служба на Лос Анджелис беше повикана в дома на семействоРайнър около 15:30 ч. Медиците се опитаха да окажат помощ, но жертвите бяха обявени за мъртви на място.

Според първоначалните данни Роб и Мишел са били убити с множество наранявания от остри предмети в спалнята си часове по-рано.

РобРайнър и Мишел Сингър Райнър бяха женени от 1989 г. Освен Роми и Ник те имаха и син Джейк. Преди брака си с Мишел, Роб беше женен за актрисата и режисьорка Пени Маршал (1971–1981 г.), като по време на този брак осинови нейната дъщеря Трейси.

Джейк и Роми публикуваха съвместно изявление, в което изразиха огромната си болка от загубата.

„Думите дори не могат да опишат невъобразимата болка, която изпитваме всеки миг от деня“, казаха те в изявление.„Ужасяващата и опустошителна загуба на нашите родители, Роб и Мишел Райнър, е нещо, което никой никога не бива да изпитва. Те не бяха просто наши родители; те бяха нашите най-добри приятели.“

Делото продължава да привлича огромно внимание в САЩ заради статута на РобРайнър като един от най-известните американски режисьори от последните десетилетия.