Свят

Синът на Роб Райнър отрече вината си за смъртта на родителите си

Според обвинението, Ник е намушкал смъртоносно родителите си в дома им в ранните сутрешни часове на 14 декември 2025 г., след което е избягал от мястото

23 февруари 2026, 19:49
Синът на Роб Райнър отрече вината си за смъртта на родителите си
Източник: Getty Images

32-годишният Ник Райнър се призна за невинен по две обвинения в убийство от първа степен във връзка със смъртта на родителите си – известния режисьор Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър Райнър, убити през декември 2025 г, пише PEOPLE.

С обръсната глава и облечен в кафяв затворнически гащеризон, Ник се яви в понеделник, 23 февруари, във Висшия съд на Лос Анджелис пред съдия Тереза Макгонигъл. Той беше придружен от обществения си защитник Кимбърли Грийн, която пое делото през януари, след като предишният адвокат Алън Джаксън се оттегли.

Според обвинението на Окръжната прокуратура на Лос Анджелис, Ник е намушкал смъртоносно родителите си в дома им в престижния квартал Брентвуд в ранните сутрешни часове на 14 декември 2025 г., след което е избягал от мястото. Той е обвинен в две убийства от първа степен със специални обстоятелства, включително използването на нож.

При евентуална присъда за виновен Ник Райнър може да получи доживотен затвор без право на замяна или дори смъртно наказание.

Властите арестуваха Ник още в нощта на 14 декември – малко след като телата на родителите му бяха открити. Оттогава той остава в ареста без право на освобождаване под гаранция.

Дъщеря им Роми – откри тялото на баща си в дома им. По-късно тя научи, че и майка ѝ Мишел е починала. Пожарната служба на Лос Анджелис беше повикана в дома на семействоРайнър около 15:30 ч. Медиците се опитаха да окажат помощ, но жертвите бяха обявени за мъртви на място.

Според първоначалните данни Роб и Мишел са били убити с множество наранявания от остри предмети в спалнята си часове по-рано.

РобРайнър и Мишел Сингър Райнър бяха женени от 1989 г. Освен Роми и Ник те имаха и син Джейк. Преди брака си с Мишел, Роб беше женен за актрисата и режисьорка Пени Маршал (1971–1981 г.), като по време на този брак осинови нейната дъщеря Трейси.

Джейк и Роми публикуваха съвместно изявление, в което изразиха огромната си болка от загубата.

Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос Анджелис
14 снимки
Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос
Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос
Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос
Медии и полиция пред резиденцията на Роб Райнър в Лос

„Думите дори не могат да опишат невъобразимата болка, която изпитваме всеки миг от деня“, казаха те в изявление.„Ужасяващата и опустошителна загуба на нашите родители, Роб и Мишел Райнър, е нещо, което никой никога не бива да изпитва. Те не бяха просто наши родители; те бяха нашите най-добри приятели.“

Делото продължава да привлича огромно внимание в САЩ заради статута на РобРайнър като един от най-известните американски режисьори от последните десетилетия.

Ник Райнър Двойно убийство Роб Райнър Мишел Сингър Райнър Лос Анджелис Съдебно дело Призна се за невинен Убийство с нож Семейна трагедия Известен режисьор
Последвайте ни

По темата

Кабинетът

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА

Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА

Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков

Рокада в МВР: Министър Емил Дечев поиска освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков

Синът на Роб Райнър отрече вината си за смъртта на родителите си

Синът на Роб Райнър отрече вината си за смъртта на родителите си

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
6 знака, че на кучето ви му е студено

6 знака, че на кучето ви му е студено

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на АМ
Ексклузивно

Тежка катастрофа на АМ "Марица"

Преди 23 часа
Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона
Ексклузивно

Закриха Зимните олимпийски игри с грандиозен спектакъл във Верона

Преди 22 часа
ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка
Ексклузивно

ЕС към САЩ за митата: Сделката е сделка

Преди 20 часа
Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен
Ексклузивно

Стотици пътници спаха в самолети на летището в Мюнхен

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни

МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни

България Преди 1 час

Екипът от Военноморските сили ще продължи своята дейност и в утрешния ден поради затруднените условия и ниската видимост в района

ООН: Възстановяването на Украйна ще струва близо 600 млрд. долара

ООН: Възстановяването на Украйна ще струва близо 600 млрд. долара

Свят Преди 2 часа

Щетите от периода между началото на войната на 24 февруари 2022 г. и края на декември 2025 г. възлизат на 195,1 милиарда долара

Васил Терзиев: Таков говори за градския транспорт сякаш няма нищо общо с него

Васил Терзиев: Таков говори за градския транспорт сякаш няма нищо общо с него

България Преди 3 часа

Повод за реакцията е изказване на Таков с призив кметът да започне преговори със синдикатите, за да не се стигне до нова стачка

Снимката е илюстративна

Учени разрешиха вековната мистерия около „Кървавия водопад“ в Антарктида

Свят Преди 3 часа

Защо ледникът Тейлър започна да „кърви“ и как необичайният феномен е свързан с движението на ледените маси дълбоко под повърхността

<p>Мъж е пребит до смърт край изоставен строеж в Ловеч</p>

Фатален побой в Ловеч: Мъж е пребит до смърт край изоставен строеж, има задържан

България Преди 3 часа

Мъж е арестуван в Ловеч за смъртта на 41-годишен мъж, след като му нанесъл побой. Това съобщи регионалният говорител на МВР в града Габриела Тодорова

По-леко меню у дома без да се отказвате от вкуса

По-леко меню у дома без да се отказвате от вкуса

Любопитно Преди 3 часа

Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро

Клисурски: План-сметката за изборите ще бъде около 75-80 млн. евро

България Преди 3 часа

На днешното си заседание Министерски съвет прие план-сметката за провеждането на изборите за народни представители на 19 април

Министър Адемов: Няма да допуснем социалната система да се използва за агитация

Министър Адемов: Няма да допуснем социалната система да се използва за агитация

България Преди 3 часа

Социалният министър съобщи, че Министерски съвет все още не е обсъждал дали ще бъдат отпуснати средства за добавка за пенсионерите за Великден

Иван Хил Пинто

Външният министър на Венецуела призова за незабавното освобождаване на Мадуро

Свят Преди 3 часа

Николас Мадуро бе свален от власт и отвлечен от САЩ на 3 януари тази година

ЕС санкционира 8 руснаци за нарушения на човешките права

ЕС санкционира 8 руснаци за нарушения на човешките права

Свят Преди 4 часа

Санкционирани са и началници на наказателни колонии, в които затворниците са били държани в нечовешки и унизителни условия

NOVA отчете най-силния старт на сезон за последните 15 години

NOVA отчете най-силния старт на сезон за последните 15 години

Любопитно Преди 4 часа

Всички предавания, стартирали в ефира на медията, са с огромна преднина пред конкуренцията

Задържаха мъж, изработвал фалшиви дипломи и сертификати в София

Задържаха мъж, изработвал фалшиви дипломи и сертификати в София

България Преди 4 часа

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, прокуратурата иска постоянен арест

Шефът ви психопат ли е? Учени разкриват как да разпознаете „тъмен лидер“

Шефът ви психопат ли е? Учени разкриват как да разпознаете „тъмен лидер“

Любопитно Преди 4 часа

Шефовете с тези характеристики могат да окажат влияние върху нагласите и поведението на по-младшите служители

Кабинетът "Гюров" отпуска 65 млн. евро за изборите на 19 април

Кабинетът "Гюров" отпуска 65 млн. евро за изборите на 19 април

България Преди 4 часа

Това заяви служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на служебния кабинет

Тръмп поднови атаките срещу Върховния съд и заплаши с нови мита

Тръмп поднови атаките срещу Върховния съд и заплаши с нови мита

Свят Преди 4 часа

В събота Тръмп заяви, че ще увеличи от 10 процента на 15 процента временните митнически ставки за вноса в САЩ от всички страни, което е максималното ниво, позволено от закона

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заедно с дъщеря си Ким Джу Ае

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун издигна дъщеря си тийнейджърка за шеф на ракетните сили

Свят Преди 5 часа

Детето, за което отдавна се смята, че се казва Джу Ае и е на около 13 години, все по-често придружава върховния лидер при публични появи, включително на площадки за тестово изстрелване на ракети

Всичко от днес

От мрежата

Котката ми уринира извън тоалетната

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Хиляди на кастинг за "Спасители на плажа"

sinoptik.bg
1

Пожарникари спасиха заклещено коте

sinoptik.bg

Съществува ли перфектният мъж?

Edna.bg

Инфлуенсърка загуби 140 000 последователи, след като филтърът ѝ се размести и разкри истинското ѝ лице

Edna.bg

Официално: ЦСКА обяви ново попълнение

Gong.bg

Жулиен Риков: В SENSHI Grand Prix няма лесни противници

Gong.bg

Служебният кабинет смени всички областни управители

Nova.bg

Вътрешният министър предложи главният секретар на МВР да бъде освободен

Nova.bg