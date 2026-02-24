Видео показва експлозия на лодка след удар на САЩ в Карибско море

А мериканската армия съобщи, че е нанесла удар по лодка, използвана за наркотрафик, в Карибско море, убивайки трима души, предаде ДПА.

Лодката е била управлявана от членове на "обявени за терористични организации" и е плавала по известен маршрут за трафик на наркотици, съобщи Южното командване на САЩ (САУТКОМ) в "Екс".

غارة أميركية جديدة على قارب في منطقة البحر الكاريبي ومقتل 3 أشخاص على متنه.. الجيش قال إن القارب كان يعبر طريق تهريب المخدرات pic.twitter.com/Vl2FVF1FZr — العربية (@AlArabiya) February 24, 2026

САУТКОМ публикува видео, на което се вижда как лодката експлодира след атаката.

Трима убити при американски удар срещу заподозрян в наркотрафик кораб в Карибско море

През последните месеци американският президент Доналд Тръмп многократно е нареждал атаки срещу лодки в Карибско море и източната част на Тихия океан, като се аргументира с опити да се спре трансграничният трафик на наркотици.

Критици твърдят, че смъртоносните атаки в международни води нарушават международното право. Според официални данни при подобни удари вече са убити над 130 души.