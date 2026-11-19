А лександър Чупич от Студентската листа беше избран за председател на Народната скупщина на Сърбия след три дни на остри дебати в новоизбрания парламент. С решението той поема и временно функциите на президент на страната до избирането и встъпването в длъжност на нов държавен глава.

За кандидатурата на Чупич гласуваха 140 от общо 250 депутати. Той наследява Ана Бърнабич, която изпълняваше задълженията на президент след оставката на Александър Вучич на 27 септември. Според сръбската конституция председателят на парламента поема временно президентските функции при предсрочно прекратяване на мандата на държавния глава. Новите президентски избори трябва да се проведат най-късно до 27 декември.

Сръбският парламент пак не избра председател

Чупич е роден през 1978 г. и е преподавател в Транспортния факултет на Белградския университет. Той е сред поддръжниците на студентските протести, които доведоха до сериозна политическа промяна в страната след 14 години управление на Сръбската прогресивна партия, оглавявана от Вучич.

На предсрочните парламентарни избори на 25 октомври Студентската листа спечели 140 депутатски места и си осигури самостоятелно мнозинство в парламента. Нейният кандидат за председател се изправи срещу Стоян Раденович, издигнат от парламентарната група на бившия президент.

Изборът беше предшестван от продължителни и напрегнати спорове между новото мнозинство и опозицията. Особено активно участие в дебатите взе самият Александър Вучич, който през първите два дни говори близо пет часа. Изказванията му често излизаха извън темата за избора на председател и бяха насочени срещу представителите на Студентската листа.

От своя страна Чупич обвини бившите управляващи, че не могат да приемат загубата на властта, и заяви, че ще сложи край на подобни практики при ръководенето на парламентарните заседания.

Новият парламент на Сърбия се събира на първо заседание

Освен че ще ръководи работата на парламента, Чупич ще има важна роля и при формирането на следващото сръбско правителство. В качеството си на временно изпълняващ длъжността президент той трябва да проведе консултации с парламентарните сили и да предложи кандидат за министър-председател.