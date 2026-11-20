Д оцент в Белградския университет, баща на шест деца и сертифициран биофермер - 48-годишният Александър Чупич пое временно функциите на президент на Сърбия, след като беше избран за председател на Народната скупщина. Кандидатурата му, издигната от Студентската листа, получи подкрепата на 140 от общо 250 депутати след три дни на остри парламентарни дебати, съобщава сръбското списание NIN.

Съгласно сръбската конституция председателят на парламента поема временно президентските функции при предсрочно прекратяване на мандата на държавния глава. Чупич наследява на поста Ана Бърнабич, която изпълняваше тези задължения след оставката на Александър Вучич на 27 септември. Новите президентски избори в страната трябва да се проведат най-късно до 27 декември.

Академичен профил: От Прокупле до Белградския университет

Александър Чупич е роден през 1978 г. в южния сръбски град Прокупле, където завършва основно училище и гимназия с пълно отличие.

През 2003 г. се дипломира в Транспортния факултет на Белградския университет по специалност „Пощенски и телекомуникационен трафик“ със среден успех 9,05 (по сръбската университетска скала от 5 до 10, където 6 е най-ниската положителна оценка, а 10 отговаря на пълно отличие).

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След дипломирането си записва следдипломна квалификация в същия факултет, като взима всички изпити с максималната оценка 10.

През 2007 г. придобива магистърска степен, а на 25 декември 2014 г. защитава докторска дисертация на тема проектиране на транспортни мрежи и логистика под научното ръководство на акад. Душан Теодорович. В университета работи от 2004 г. и заема длъжността доцент в Обединената катедра по пощенски трафик, мрежи и техническа кибернетика.

От столицата към семейното стопанство в Сопот

Извън академичните среди Чупич се занимава със земеделие. През 2012 г. той и съпругата му Ана напускат Белград и се установяват в село на територията на община Сопот, където отглеждат шестте си деца.

Първоначално семейството започва да произвежда храна за собствени нужди, но постепенно разширява дейността си и през 2017 г. сертифицира стопанството си за органично земеделие. По думите на Чупич съчетаването на работата на полето, университетските задължения и грижата за шест деца изисква много труд и лишения, но му дава практически опит в сектори като земеделието и демографската политика.

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Как студентите го издигнаха в политиката

Чупич подкрепя масовите студентски протести в Сърбия, които доведоха до политическа промяна в страната след 14 години управление на Сръбската прогресивна партия (СПП), оглавявана от Вучич. Широка известност той придобива в началото на 2025 г., когато заедно със семейството си подготвя оранжериите и стопанството си в Сопот с отоплителни уреди, за да осигури подслон за нощувка на студентите, тръгнали пеша на поход към Крагуевац.

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За кандидатската листа на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври той е номиниран директно от студентите в Транспортния факултет след консултации с негови колеги, а предложението е подкрепено и от други факултети. На вота Студентската листа спечели 140 мандата и си осигури самостоятелно мнозинство, а при избора за председател на парламента Чупич победи кандидата на досегашните управляващи Стоян Раденович.

Сблъсъкът с Вучич за апартаментите и отговорът на Чупич

Встъпването му начело на Скупщината беше предшествано от напрегнати спорове между новото мнозинство и опозицията. По време на учредителното заседание ръководителят на парламентарната група „Сърбия побеждава“ Александър Вучич говори близо пет часа в рамките на първите два дни и попита публично дали Чупич притежава седем апартамента на свое име в една сграда в белградския квартал „Вождовац“ и как ги е придобил, като обеща да се извини, ако информацията не е вярна. Вучич го обвини още, че се представя за професор вместо за доцент, както и че е продавал биопродукти на колеги във факултета без да плаща данъци.

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След заседанието Чупич не коментира директно имотите, но заяви, че е постигнал всичко със собствен труд и призова опонентите си да подадат сигнал, ако смятат, че има нарушение на закона.

„Разбира се, по закон ще подам декларация за имуществото си пред Агенцията за предотвратяване на корупцията и ще дам възможност на всички, които днес спекулираха и клеветиха, да ми се извинят“, подчерта той.

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Освен да ръководи работата на парламента, в качеството си на временно изпълняващ длъжността президент Чупич трябва да проведе консултации с парламентарните сили и да предложи кандидат за министър-председател, който да състави следващото правителство, както и да организира провеждането на президентските избори най-късно до 27 декември.

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За България и Западните Балкани бързото и прозрачно протичане на този преходен период в Белград е от ключово значение за институционалната стабилност на Сърбия, напредъка по европейската интеграция и реализацията на съвместните транспортни и енергийни проекти между двете държави.