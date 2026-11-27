П итате ли се някога дали някой ви наблюдава от високо? Нов уебсайт, създаден от студент само за един уикенд, дава категоричен отговор - да, при това доста често.

Платформата, разработена от студента по компютърни науки в канадския университет „Уотърлу“ Армаан Гупта, позволява на всеки да провери кои сателити са прелетели над местоположението му през изминалата седмица и да разгледа публично достъпните снимки, заснети от тях.

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Проектът носи името Watched.Earth и работи изключително лесно - достатъчно е да въведете произволен адрес. Системата веднага извежда списък с апаратите, преминали над точката през последните седем дни, и зарежда реални изображения от НАСА и други космически агенции, които предоставят тези данни свободно.

Освен актуалните кадри сайтът предлага и поглед назад във времето - потребителите могат да проследят как се е променил даден район през последните 10 години, както и да пуснат симулация на преминаването на сателитите.

„Осъзнах, че широката публика няма представа, че в орбита има хиляди сателити, които потенциално снимат района ви всеки ден, и че много от тези кадри са публични“, посочва Армаан Гупта в официално изявление.

„Настоящите начини за достъп до тях са твърде сложни. Исках да направя така, че всеки да може да ги види сам“, посочва Гупта.

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От любопитство към зоните на военни конфликти

Усещането от платформата е едновременно любопитно и леко смущаващо. Гупта отбелязва, че освен да разгледате собствения си дом или произволно място по света, инструментът отваря очите, когато се насочи към региони във война.

„Винаги слушаме за тези конфликти, но рядко осъзнаваме истинския мащаб на разрушенията“, коментира той пред канадската обществена медия CBC.

„Не си спомням кога за последно е било толкова лесно да се види как точно се е променил обликът на дадена държава във война през годините“, казва той.

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Любопитно е и как работи системата зад кулисите - всички орбитални изчисления се извършват директно в браузъра на потребителя, без никой да съхранява данни за въведеното местоположение.

„Създадох това, защото съм запален по сателитите и скучаех през уикенда“, обяснява Гупта. По думите му платформата проследява над 17 000 обекта в орбита за около половин секунда и изтегля реални изображения от мисиите Sentinel-2, Landsat и НАСА.

Към момента кадрите в сайта са с относително ниска резолюция, но от сателитите за наблюдение на Земята има налични и снимки с по-високо качество. Въпреки че вече е получил оферти да продаде сайта, студентът подчертава, че това не е целта му.

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„Все още нямам планове да го монетизирам. Главната ми цел е да подобря резолюцията на снимките“, допълва Гупта.

Заради огромния интерес през последните дни сайтът понякога зарежда по-бавно, но остава напълно безплатен за всеки, който иска да провери кой го гледа от Космоса.