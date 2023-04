34 обвинения ще бъдат повдигнати срещу Доналд Тръмп

Н а 45-ия президент на САЩ Доналд Тръмп ще бъдат повдигнати 34 обвинения, съобщи източник пред Yahoo News.

Всички обвинения са били преквалифицирани в криминални от районния прокурор на Манхатън Алвин Браг. Тръмп призова самият прокурор да бъде подведен под отговорност за изтичането на информация.

BREAKING: A new source has confirmed that Trump will be indicted on a total of 34 counts related to falsifying business documents.



The source also revealed that they are FELONY counts. Yes FELONY counts!!



Additionally, if reports are accurate, Trump will not be required to… pic.twitter.com/OeneCGXnsG