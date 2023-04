Сторми Даниълс с първи коментар след като Тръмп беше официално обвинен

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп „вече не е недосегаем“, заяви късно снощи порнозвездата Сторми Даниълс в първото си интервю откакто на Тръмп бяха повдигнати обвинения в Манхатън, предаде ДПА, цитирана от БТА.

BREAKING: Stormy Daniels says she fears people will die or be injured as a result of Trump's indictment



On the prospect of facing him in court, she says, "I've seen him naked, there is no way he can be scarier with his clothes on"



