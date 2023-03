След решението да бъде обвинен: Ще влезе ли Тръмп в затвора?

Б ившият президент на САЩ Доналд Тръмп ще бъде обвинен в престъпление във връзка с плащане, което е направил на порнозвезда.

Мъжът, който прекара четири години в Белия дом, сега е на няколко дни от това да му бъдат взети пръстови отпечатъци, да му бъде направена снимка и да бъде изправен пред съдия, анализира ВВС.

Това се случва по време на кампанията му за президент на САЩ за изборите през 2024 г.

Ето за какво става въпрос в случая.

Какво се случи до момента?

В четвъртък вечерта стана ясно, че съдебните заседатели в Ню Йорк са гласували да повдигнат обвинение срещу Доналд Тръмп, което означава, че те смятат, че има достатъчно доказателства, за да повдигнат наказателни обвинения срещу него.

Все още не знаем какви са тези обвинения, казва ВВС.

The Grand Jury has acted upon the facts and the law.



No one is above the law, and everyone has the right to a trial to prove innocence.



Hopefully, the former President will peacefully respect the system, which grants him that right.